Welsh Springer Spaniël

Welsh Springer Spaniëls komen veel minder verspreid voor dan hun Engelse neven en nichten, maar veel deskundigen vinden het ras de perfecte mix van jacht- en showhond. Ze bewegen zich snel en energiek en gaan achter fazanten en hazen aan, in het water, op het land, in struikgewas en in kreupelhout.

Dit ras heeft alle eigenschappen van een liefdevol huisdier voor gezinnen: Een alerte en trouwe persoonlijkheid, een bovengemiddelde levensverwachting, een uitstekende gezondheid en een vacht die zich bijna als vanzelf reinigt. Welsh Springer Spaniëls zijn uitstekende gezelschapshonden voor zowel kinderen als volwassenen.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)