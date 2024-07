Mexicaanse Naakthonden zijn stille, rustige honden met een vrolijke en attente persoonlijkheid. Alert en wantrouwend tegenover vreemden zijn het goede waakhonden en geweldige metgezellen.

Dit ras staat bekend als de Mexicaanse Naakthond en is populair in hun geboorteland vanwege hun ongewone uiterlijk en rustige persoonlijkheid. Het ras staat vooral bekend om het gerimpelde voorhoofd en karakteristieke hanenkam. Met drie verschillende groottes is er een Mexicaanse Naakthond voor elk huishouden.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)