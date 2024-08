Een gezond hondengebit? Poetsen!

Tandplak en de gevolgen

Je hond kan last krijgen van tandplak wanneer hij vaste voeding begint te eten, als puppy dus al! Tandplak is een ophoping van bacteriën en voedselresten op de tanden. Verwijder je deze tandplak niet, dan kan de tandplak binnen 24 uur tandsteen worden.



Door tandsteen kunnen het tandvlees en het omliggende weefsel ontstoken raken. Dit veroorzaakt pijn en ongemak bij je hond en in het ergste geval kan je hond zijn tanden zelfs verliezen. Gelukkig kun je dit eenvoudig voorkomen.

Poetsen, poetsen en nog eens poetsen!

Honden vinden het niet altijd fijn als je in hun bek zit. Daarom kun je het tandenpoetsen het best van jongs af aan aanleren. Is dat bij je hond niet gelukt, wanhoop niet! Hij kan er nog steeds aan wennen, maar het vergt wel wat geduld en tijd.



Verdiep je goed in hoe je je hond het best rustig aan tandenpoetsen kunt laten wennen en overhaast niets. Als hij er angstig voor wordt, wordt het alleen maar lastiger.







Speciale brokken



Heeft je hond al een aantal keer flinke tandsteen-aanslag gehad die verwijderd moest worden door de dierenarts, overleg dan of een speciale voeding misschien geschikt is voor je hond.



ROYAL CANIN® Dental Care heeft zogenoemde calciumvangers die de vorming van tandplak helpen tegengaan. De speciale samenstelling, textuur, vorm en grootte van de brok zorgen er ook voor dat de tanden en kiezen tijdens het kauwen goed gereinigd worden.



Blijf evengoed oefenen met poetsen!







Gebitsproblemen

Wees je ervan bewust dat honden niet snel laten zien dat ze pijn hebben. Dus ook gebitsproblemen ontdek je als baasje vaak (te) laat. Ruikt je hond niet fris uit zijn bek, ga dan even met hem naar de dierenarts en laat zijn gebit nakijken.



Als je hond niet graag meer eet, is het echt noodzakelijk dat je naar de dierenarts gaat. Die kan vaststellen of zijn gebit hier de reden voor is of dat er mogelijk een andere oorzaak aan ten grondslag ligt.