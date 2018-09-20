Een operatie ondergaan kan een stressvolle ervaring zijn voor uw hond. Net als mensen hebben honden na een operatie een periode van rust en herstel nodig, waarin ze mogelijk voeding moeten krijgen die hun spijsverteringsstelsel niet verslechtert. Hoe en wat u uw hond te eten geeft, kan het herstel ondersteunen en uw hond helpen om na de operatie een gezonder spijsverteringsstelsel te krijgen.

Manieren om uw hond te voeden na een operatie

Afhankelijk van het type operatie dat uw hond heeft ondergaan, zal de dierenarts u adviseren over de beste manier om uw hond te voeden. Voor sommige problemen met de spijsvertering kan tijdens de operatie een voedingssonde worden ingebracht, zodat de voeding rechtstreeks in de maag of slokdarm van de hond terechtkomt, waarbij mogelijk slecht werkende organen worden omzeild.

Als uw hond een voedingssonde heeft, moet u de consistentie van zijn voeding wijzigen, zodat het eten via de sonde en mogelijk een spuit kan worden toegediend. Vloeibare voeding, natte voeding en goed natgemaakte droogvoeding kunnen allemaal worden gegeven via de voedingssonde, zolang deze voeding de juiste textuur en grootte heeft om de sonde niet te verstoppen.

Naarmate uw hond herstelt, kunt u andere acties ondernemen om hem gemakkelijker en comfortabeler te laten eten. Voeding en water niet in kommen op de vloer maar hogerop plaatsen kan een gunstig effect hebben op de spijsvertering omdat de zwaartekracht helpt om het voedsel in de maag te krijgen. Een kleine hond kan worden gevoerd terwijl u hem vasthoudt, met zijn hoofd over uw schouder.