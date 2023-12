Elke hond kan af en toe last hebben van maagklachten maar de leeftijd van uw hond, ras, grootte en levensstijl kunnen hem vatbaarder maken voor dit probleem. Gelukkig zijn er manieren om maagklachten te voorkomen en een gezond spijsverteringsstelsel te behouden in elk stadium van het leven van uw huisdier.

De spijsvertering van uw hond

De gezonde werking van het spijsverteringsstelsel van uw hond is cruciaal om ervoor te zorgen dat ze alle voedingsstoffen uit hun voedsel opnemen die ze nodig hebben. Het enorme oppervlak van de dunne darm is bedekt met cellen die helpen bij het opnemen van vitamines, mineralen en andere voedingsstoffen. Dit oppervlak heeft ook het grootste aantal immuuncellen in het lichaam. Het hele maag-darmkanaal is de thuisbasis van microflora: bacteriën die een gezonde spijsverteringsomgeving helpen ondersteunen. Deze bacteriën kunnen worden beïnvloed door het voedsel dat uw hond eet.

Wat zijn de symptomen van maagklachten bij honden?

Als uw hond maagklachten heeft kunnen ze last hebben van diarree, zachte en losse ontlasting of overgeven. Ze kunnen ook ongemak uiten of een opgezette buik hebben. Chronische spijsverteringsproblemen gaan ook gepaard met symptomen zoals gewichtsverlies en een doffe vacht.

Voorkomen van maagklachten bij puppy's

Puppy's zijn bijzonder gevoelig voor maagklachten en diarree. Hun spijsverteringsstelsel is nog niet volledig gerijpt. Ze hebben ook een 'immuniteitskloof', waarbij het immuunsysteem van de puppy niet langer wordt beschermd door antilichamen die hun moeder heeft gegeven terwijl ze hun eigen antilichamen nog niet effectief kunnen produceren. Maagklachten bij puppy's jonger dan drie weken oud kunnen ook wijzen op meer ernstige ziekten die fataal kunnen zijn.

U kunt uw puppy's gezonde spijsvertering ondersteunen door hem voedsel met voedingsstoffen te geven om een gezonde spijsvertering te ondersteunen en zijn eten niet te snel te veranderen. U moet er ook voor zorgen dat uw puppy wordt gevaccineerd wanneer dit door uw dierenarts wordt geadviseerd.