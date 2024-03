Door de producten via de Website te bestellen, bevestigt u dat u wettelijk bevoegd bent om een overeenkomst te sluiten of, indien u minderjarig bent, dat u toestemming van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger hebt om een aankoop te doen op de Website.



1.1 Bestellingen via de Website

U kunt rechtstreeks op de Website een bestelling plaatsen. Zodra uw winkelwagen is gevalideerd, moet u het bezorgadres kiezen en uw betaalmethode valideren. Met deze laatste stap wordt de verkoopovereenkomst met Royal Canin bekrachtigd.



Na de validatie stuurt Royal Canin u een e-mail ter bevestiging van uw bestelling. In bepaalde gevallen, met name bij wanbetaling, een onjuist adres of een ander probleem met betrekking tot uw account, behoudt Royal Canin zich het recht voor om uw bestelling te blokkeren totdat het probleem is opgelost.



Indien een van de door u bestelde producten niet beschikbaar is (bijvoorbeeld vanwege voorraadtekorten), wordt u daarvan onverwijld op de hoogte gesteld en wordt het door u betaalde bedrag teruggestort via de bij uw bestelling gebruikte betaalmethode.

1.2 Abonnement

U kunt zich ook aanmelden voor een Royal Canin-abonnement, waarmee u meerdere herhaalbestellingen kunt plaatsen, voor de producten en met de verzendfrequentie die u opgeeft. Indien een van de producten niet beschikbaar is voor een bepaalde datum, wordt u hiervan vooraf op de hoogte gesteld en kunt u uw bestelling wijzigen, bijvoorbeeld door een vervangend product te bestellen of zelfs door uw bestelling voor de betreffende datum te annuleren.



Als u zich wilt abonneren, dient u een account aan te maken en een wachtwoord te kiezen, en uw betaalgegevens te registreren. U garandeert de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de aan Royal Canin verstrekte informatie en u bent als enige verantwoordelijk voor eventuele fouten, onvolledigheden en wijzigingen hiervan. U stemt ermee in de verstrekte gegevens snel bij te werken wanneer dat nodig is.



U dient alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om de vertrouwelijkheid, de veiligheid en het correcte gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord te waarborgen, om te voorkomen dat deze door onbevoegde derden worden onthuld of gebruikt. Enige koppeling met uw account en/of overdracht van gegevens via uw account dient door u en onder uw volledige verantwoordelijkheid te zijn uitgevoerd.



U stemt ermee in om Royal Canin zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen in het geval van frauduleus gebruik van uw wachtwoord en/of gebruikersnaam.



Aan het abonnement zelf zijn geen kosten verbonden en u hoeft telkens alleen de prijs te betalen van de producten die in elk van uw bestellingen zijn opgenomen.



U zult te allen tijde toegang hebben tot uw abonneegedeelte op de Website om:

(i) de voorwaarden van uw herhaalbestellingen te wijzigen, d.w.z. de bestelde producten, het aantal of de verzendfrequentie van die producten, het bezorg- of factuuradres voor die producten, of

(ii) een specifieke bestelling te wijzigen of verwijderen (bijvoorbeeld wanneer u op vakantie bent), op voorwaarde dat deze wijziging of verwijdering niet later dan 24 uur vóór verzending van de betreffende bestelling plaatsvindt, in het gedeelte 'Mijn abonnement' in uw account.



De duur van de overeenkomst is afhankelijk van het door u gekozen aantal herhaalbestellingen. U kunt uw abonnement gratis opschorten zolang dat nodig is of opzeggen in uw abonneegedeelte op de Website of door contact op te nemen met onze klantenservice van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 18:00 via 0413-318400. Of via het contactformulier op www.royalcanin.com/nl.