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Ontdek het uitgebreide ROYAL CANIN® assortiment voor katten

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ROYAL CANIN® kittenvoer afgestemd op elke groeifase

Packshot Royal Canin Mother & Babycat mousse kittenvoeding

Pasgeboren

Je kitten krijgt zijn voeding nu voornamelijk of zelfs alleen maar via moedermelk. De moederhond geeft je kitten de belangrijke antistoffen mee die helpen om zijn immuunsysteem te versterken. 

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Packshot van Royal Canin Kitten voeding voor kittens

De speningsfase

Dit het moment om je kitten te ‘spenen’. Dat betekent dat hij rustig aan zal gaan stoppen met bij de moederpoes te drinken en gaat leren om vaste voeding te eten.

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Royal Canin Kitten voeding assortiment

Ontwikkeling tot volwassen kat

Vanaf 4 maanden groeien kittens snel en ontwikkelen ze sterke spieren, botten en een goed ontwikkeld immuunsysteem.

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Packshots van Royal Canin Kitten sterilised assortiment

Jongvolwassen en castratie/sterilisatie

Na sterilisatie verandert de energiebehoefte van een kitten, terwijl de eetlust vaak toeneemt.

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Inhoud Royal Canin kittenpakket

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Bereid je goed voor op de komst van je kitten, met een ROYAL CANIN® kittenpakket. Bij aankoop van minimaal €8,49 aan ROYAL CANIN® Kitten droogvoeding ontvang je nu 12 zakjes natvoeding en een handige bewaarbus helemaal gratis.

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De groeifasen en behoeften van je kitten begrijpen

Elke fase van een kittenleven brengt iets nieuws. In het begin slaapt je kitten vooral veel, maar voor je het weet staat hij nieuwsgierig klaar om de wereld om zich heen te verkennen. Wist je dat je kitten in elke groeifase andere voedingsbehoeften heeft? Het is van cruciaal belang om je kitten tijdens elke fase te ondersteunen met kwalitatief goede voeding voor een optimale gezonde groei. Om op te groeien tot een sterke volwassen kat heeft je kitten specifieke voedingsstoffen nodig om zijn botten te laten groeien en versterken, zijn hersenen te ontwikkelen en zijn tomeloze energie te ondersteunen.

De optimale voeding in elke groeifase van jouw kitten

Ons assortiment van kittenvoedingen is speciaal ontwikkeld om de groei en ontwikkeling van jouw kitten in elke fase optimaal te ondersteunen door middel van zorgvuldig gekozen en samengestelde voedingsstoffen. Zo legt hij de basis voor een gezond kattenleven.
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Pasgeboren

van geboorte tot 3 weken oud

ROYAL CANIN® BABYCAT MILK is speciaal is afgestemd op de behoeften van pasgeboren kittens wanneer er onvoldoende moedermelk is. De melkvervanger bevat onder andere DHA, een essentieel omega 3-vetzuur dat van nature aanwezig is in de moedermelk en dat van belang is voor de ondersteuning van de hersenontwikkeling van kittens.
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De speningsfase

van 3 weken tot 4 maanden oud

ROYAL CANIN® MOTHER & BABYCAT is samengesteld om de gezonde ontwikkeling van kittens tot 4 maanden oud te ondersteunen. De brokken zijn gemakkelijk in water te weken tot een smakelijke paptextuur die ideaal is voor het spenen van kittens.
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Ontwikkeling tot volwassen kat

van 4 maanden oud tot volwassenheid

ROYAL CANIN® KITTEN is speciaal samengesteld om de voedingsbehoeften van kittens tijdens hun groei tot volwassenheid te ondersteunen. Deze op maat gemaakte voeding bevat onder andere aangepaste hoeveelheden eiwitten, mineralen en vitaminen, afgestemd op de toegenomen energiebehoefte van kittens, en om de groei van hun botten en spieren te ondersteunen.

Combineer ook met onze natvoeding speciaal voor kittens. Het combineren van nat- en droogvoeding biedt extra voordelen, zoals extra variatie en een hogere wateropname. Dit draagt bij aan een optimale vochtbalans.

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Jongvolwassen en castratie/sterilisatie

vanaf 6 maanden oud

ROYAL CANIN® Kitten Sterilised is speciaal samengesteld om de voedingsbehoeften van gesteriliseerde kittens tijdens hun groei te ondersteunen. Deze op maat gemaakte voeding bevat een matig vetgehalte om het risico op gewichtstoename te helpen beperken, terwijl het optimale hoeveelheden eiwitten, calcium en fosfor bevat voor een gezonde ontwikkeling.
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Ondersteuning van de botgroei

In hun eerste jaar worden de botten van een kitten vier keer sterker dan beton. Het ondersteunen van deze groei met de optimale hoeveelheden eiwitten, vitaminen en mineralen is belangrijk voor het ontwikkelen van een sterke basis voor de volgende jaren.
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Ondersteuning van het immuunsysteem

Als je kitten net geboren is, krijgt hij antistoffen binnen via de moedermelk. Deze antistoffen beschermen je kwetsbare kitten tegen ziekteverwekkers van buitenaf. Na een week of vier nemen deze antistoffen af en heeft je kitten ook nog geen vaccinatie gehad. Ondertussen is zijn immuunsysteem nog volop in ontwikkeling en dus bevindt je kitten zich in een zeer kwetsbare fase; het zogenoemde immuniteitsgat. In deze fase kan je kitten voedingsstoffen gebruiken die zijn afweer extra ondersteunen.
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Ondersteuning van het spijsverteringsstelsel

Als je kitten over gaat van moedermelk naar vaste voeding, moet zijn spijsverteringsstelsel zich aanpassen. Een kittenvoeding met onder andere zeer goed verteerbare eiwitten en een mix van prebiotica ondersteunt je kitten in deze kwetsbare fase.
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Gewichtsmanagement

Je kitten van jongs af aan met een gezond gewicht laten opgroeien, heeft een positief effect op zijn gehele gezondheid. De kans dat je kitten later overgewicht ontwikkelt, wordt daarmee verkleind. Hoe je ervoor kunt zorgen dat je kitten mooi op gewicht blijft? Door je te houden aan de voedingsrichtlijnen vermeld op de verpakking van de kittenvoeding, tussendoortjes te vermijden en door de bouw en het gewicht van je kitten in de gaten te houden. En blijf natuurlijk spelen met je kitten, want bewegen is goed!

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