ROYAL CANIN® kittenvoer afgestemd op elke groeifase
Pasgeboren
Je kitten krijgt zijn voeding nu voornamelijk of zelfs alleen maar via moedermelk. De moederhond geeft je kitten de belangrijke antistoffen mee die helpen om zijn immuunsysteem te versterken.
De speningsfase
Dit het moment om je kitten te ‘spenen’. Dat betekent dat hij rustig aan zal gaan stoppen met bij de moederpoes te drinken en gaat leren om vaste voeding te eten.
Ontwikkeling tot volwassen kat
Vanaf 4 maanden groeien kittens snel en ontwikkelen ze sterke spieren, botten en een goed ontwikkeld immuunsysteem.
Bestel nu jouw kittenpakket vol voordeel
Bereid je goed voor op de komst van je kitten, met een ROYAL CANIN® kittenpakket. Bij aankoop van minimaal €8,49 aan ROYAL CANIN® Kitten droogvoeding ontvang je nu 12 zakjes natvoeding en een handige bewaarbus helemaal gratis.
Daarnaast ontvang je maar liefst *50% korting op je volgende aankoop in onze webshop.
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De groeifasen en behoeften van je kitten begrijpen
De optimale voeding in elke groeifase van jouw kitten
Pasgeboren
van geboorte tot 3 weken oud
De speningsfase
van 3 weken tot 4 maanden oud
Ontwikkeling tot volwassen kat
van 4 maanden oud tot volwassenheid
ROYAL CANIN® KITTEN is speciaal samengesteld om de voedingsbehoeften van kittens tijdens hun groei tot volwassenheid te ondersteunen. Deze op maat gemaakte voeding bevat onder andere aangepaste hoeveelheden eiwitten, mineralen en vitaminen, afgestemd op de toegenomen energiebehoefte van kittens, en om de groei van hun botten en spieren te ondersteunen.
Combineer ook met onze natvoeding speciaal voor kittens. Het combineren van nat- en droogvoeding biedt extra voordelen, zoals extra variatie en een hogere wateropname. Dit draagt bij aan een optimale vochtbalans.