Bereid je goed voor op de komst van je kitten, met een ROYAL CANIN® kittenpakket. Bij aankoop van minimaal €8,49 aan ROYAL CANIN® Kitten droogvoeding ontvang je nu 12 zakjes natvoeding en een handige bewaarbus helemaal gratis.

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