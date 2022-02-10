Denk je erover om een kat te nemen?
Je wilt een kat verwelkomen in je leven. Katten staan bekend als onafhankelijke dieren die op allerlei manieren voor zichzelf zorgen. Toch is katteneigenaar worden nog steeds een beslissing die je met zorg en goede overweging moet maken. Hoe stel je je leven met de toekomstige kat voor? En wat kun je haar bieden? Wij helpen op een rij te zetten wat de verantwoordelijkheden en voordelen van het in huis hebben van een kat zijn.
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Nu weet je wat het inhoudt om een verantwoordelijke katteneneigenaar te zijn. Ook weet je dat het van cruciaal belang is om voor de gezondheid en het welzijn van je toekomstige huisdier te zorgen.
2. Waar je op let voordat je een kat in huis neemt
Leven met een kat geeft je veel, zoals een liefdevolle band en vriendschap. Het is wel goed om de voor- en nadelen te kennen voordat je een kat in huis neemt. Katten zijn prettige huisdieren. De meeste zijn stil, ze zijn vaak vermakelijk en ze zijn gemakkelijk zindelijk te maken.
Past een kat in jouw leven? Houd rekening met de volgende punten om tot de juiste beslissing te komen:
- De kosten. Van het kattenproof maken van je woning en het kopen van kwalitatieve voeding tot aan de kosten voor de dierenarts en een huisdierenverzekering. Katten kunnen 18 jaar of langer leven, dus met een kat ga een financiële verplichting aan voor de lange termijn.
- Een uniek karakter. Katten staan bekend als onafhankelijke dieren, maar sommige rassen kunnen erg aanhankelijk zijn, zoals de Siamees. Niet elke kat zal bij je op schoot kruipen wanneer jij dat wilt.
- Wees voldoende thuis. Het wordt afgeraden om je kat voor langere tijd alleen te laten. Als je gaat werken, heeft je kat vers water, voeding van hoge kwaliteit, een schone kattenbak en speelgoed nodig om zich te vermaken. Ben je thuis? Speel dan eens een spelletje om het natuurlijke instinct van je kat te stimuleren en haar voldoende beweging en mentale stimulatie te geven.
De vele voordelen van een kat in je leven
Als jij je kat de juiste zorg geeft, krijg je er veel voor terug.
Katten zijn fantastisch gezelschap en kunnen eenzaamheid helpen verminderen. Een slechte dag kan zo ineens een goede dag worden door te spelen met je kat!
Katten verlagen stress doordat ze genegenheid bieden. Het geluid van een spinnende kat heeft een ontspannend effect op veel mensen.
Voor een pluizig familielid zorgen, geeft je verantwoordelijkheid en duidelijke doelen. Ze bieden structuur in je dagelijkse leven.
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het hebben van een kat de kans op overlijden aan hart- en vaatziekten verlaagt.
3. Welk ras bij jou past
Of je nu voor het eerst een katteneigenaar wordt of niet, het kiezen van de juiste kat is een grote beslissing. Neem de tijd en haast je niet. Hier zijn enkele vragen om over na te denken:
1. Leeftijd: kies je voor een kitten of volwassen kat?
2. Geslacht: geef je de voorkeur aan een poes of een kater?
3. Karakter: zoek je een actieve, knuffelige of een zelfstandige kat?
4. Gezinsleden: heb je kinderen of andere huisdieren waar je rekening mee moet houden?
5. Verzorging: kun je voldoende tijd besteden aan de verzorging van je kat? Denk aan de nagels, tandenpoetsen en borstelen…
6. Leefomgeving: heb je een omheinde tuin waarin je toekomstige kat kan verblijven?
4. Waar je een kat of kitten het beste kunt aanschaffen
Je hebt besloten welk kattenras het best past bij je levensstijl. Ben je van plan om te adopteren of je kat te kopen bij een fokker? Welke keuze je ook maakt, verantwoord kattenbezit houdt in dat je je harige familielid op een veilige en ethische manier aanschaft. Stel veel vragen en verwacht ze ook terug. Verantwoordelijke fokkers, dierenasielen en herplaatsingsplatformen moeten zeer gemotiveerd zijn om het beste thuis te vinden voor de dieren die zij verzorgen.
Uit een dierenasiel
Als je besluit een kat of kitten die eerder afgestaan is in huis te nemen, helpt je plaatselijke of regionale dierenasiel je graag op weg. Deel zoveel mogelijk informatie. De mensen van het asiel kennen de katten die er verblijven en kunnen je advies geven voor de best mogelijke match.
Via een herplaatsingplatform
Adoptiekatten worden ook online aangeboden. Het is een mooie manier van een dier een tweede kans bieden, maar vraag de vorige eigenaar goed uit waar het dier vandaan komt en waarom er een ander huis voor haar gezocht wordt. Het kan zijn dat de kat een verleden heeft met gezondheidsproblemen en/of aandachtspunten met betrekking tot gedrag of gezondheid.
Van vrienden of buren
Hebben vrienden of buren een nestje en heb jij besloten om een kitten te adopteren? Leuk! Voordat je je kitten mee naar huis neemt, controleer je of ze goed gespeend is (of ze goed vast voedsel eet) en of de kitten en de moeder gezond en sociaal zijn. Maak na adoptie zo snel mogelijk een afspraak met de dierenarts voor een contrle van de gezondheid van je kitten, voorlichitn gover hoe je je kitten het beste gezond kan houden en de benodigde vaccinaties.
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