Katten zijn niet alleen geweldige gezelschapsdieren, maar vanaf het moment dat ze in een gezin worden geïntroduceerd, kunnen ze ook een belangrijke rol spelen in het kinderen leren wat verantwoordelijkheid is en hoe ze voor dieren moeten zorgen.

Alvorens u een kat of kitten in huis haalt, is het belangrijk om kinderen kennis over het nieuwe huisdier bij te brengen zodat zowel het nieuwe huisdier als uw kinderen veilig zijn.

Uw kinderen leren omgaan met huisdieren

Kinderen hebben vaak de neiging om super enthousiast te zijn op het moment dat het huisdier voor de eerste keer thuiskomt. Ze zijn opgewonden en willen hem natuurlijk meteen vastpakken. De meeste volwassen katten weten precies hoe ze kinderen op afstand moeten houden als ze niet gestoord willen worden, maar hetzelfde kan niet gezegd worden voor kittens.

U moet in elk geval altijd aan kinderen uitleggen dat hun nieuwe huisdier geen speelgoed is en dat het op bepaalde tijden met rust moet worden gelaten. Laat dier en kinderen met elkaar kennismaken in een rustige omgeving en leg de kinderen uit dat er bij de verzorging van hun nieuwe huisdier regels moeten worden gevolgd en dat die regels er ook voor dienen om alles voor iedereen zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Om dit proces te vergemakkelijken kunt u het volgende doen:

Vraag kinderen om op de grond te gaan zitten en laat de kitten eerst naar hén toe komen.

Leer uw kinderen hoe ze hun nieuwe kitten voorzichtig en met respect moeten vastpakken. De beste manier om een kitten op te pakken is door een open hand onder haar buik te schuiven terwijl de andere hand haar onderlijf ondersteunt. U kunt kinderen het huisdier beter niet zelf laten oppakken, tenzij u ze hebt laten zien hoe ze dat moeten doen.

Wanneer kinderen de kat of kitten knuffelen, zorg er dan voor dat ze haar niet te stevig vasthouden.

Leer kinderen dat ze niet aan de staart van de kat of kitten mogen trekken.

Ze mogen de kat of kitten niet bij het hoofd of de nek vasthouden.

Kinderen mogen de kat of kitten niet optillen door haar onder haar voorpoten vast te grijpen.

Leg uit dat ze de kitten nooit wakker moeten maken, want dit tijdens de slaap groeit de kitten en wordt haar immuniteit versterkt.

Leer kinderen dat levendig of lawaaierig gedrag voor de nieuwe kitten stressvol kan zijn, dus er moet goed op worden gelet dat het rustig is rondom het nieuwe huisdier.

Hoe u ervoor kunt zorgen dat uw kitten en kinderen veilig zijn

Er zijn een aantal dingen die u kunt doen om ervoor te zorgen dat zowel uw nieuwe kat of kitten als uw kinderen veilig zijn. Voorbeelden hiervan zijn: