Veel eigenaren steriliseren hun kitten vanaf de leeftijd van ongeveer 6 maanden. Binnen 48 uur na de operatie vertraagt de stofwisseling, maar het hongergevoel daarentegen, neemt toe. Omdat gesteriliseerde kittens nog steeds aan het groeien zijn, hebben ze voeding nodig die een gezonde groei ondersteunt en hen helpt een gezond gewicht te behouden. ROYAL CANIN® Kitten Sterilised is speciaal samengesteld om de voedingsbehoeften van gesteriliseerde kittens tijdens hun groei te ondersteunen. Deze formule is geschikt voor gesteriliseerde kittens van 6 tot 12 maanden oud, een levensfase die gepaard gaat met aanzienlijke fysieke en gedragsveranderingen. Deze op maat gemaakte voeding bevat een matig vetgehalte om het risico op gewichtstoename te helpen beperken, terwijl het optimale hoeveelheden eiwitten, calcium en fosfor bevat voor een gezonde ontwikkeling. Daarnaast ondersteunen voedingsstoffen zoals vitamine C en E de ontwikkeling van een gezond immuunsysteem. Er is aangetoond is dat deze antioxidanten een grotere hoeveelheid en snellere toename van antilichamen na vaccinatie stimuleren. ROYAL CANIN® Kitten Sterilised is ook verrijkt met omega 3-vetzuren (DHA) om de ontwikkeling van de hersenen te ondersteunen en om een gezond gezichtsvermogen te bevorderen. Dankzij een combinatie van prebiotica (MOS) en hoogverteerbare eiwitten helpt ROYAL CANIN® Kitten Sterilised ook een gezond evenwicht in de darmflora te ondersteunen voor een goede spijsvertering. De brokvorm is bovendien speciaal ontworpen voor de kleine kaak van kittens. Wist je dat de voedingsbehoeften van kittens veranderen naarmate ze groeien? Op de leeftijd van 12 maanden hebben ze voeding nodig die specifiek aangepast is aan behoeften van een gesteriliseerde volwassen kat. Daarom raden wij aan om dan over te stappen op producten voor gesteriliseerde volwassen katten van ROYAL CANIN®. Bij Royal Canin zetten we ons in voor een betere wereld voor katten en honden. Al meer dan 50 jaar werken we nauw samen met fokkers, dierenartsen en andere deskundigen op het gebied van huisdieren, waarbij we kennis en resultaten van wetenschappelijk onderzoek delen om tot een toegewijde benadering te komen met nauwkeurig geformuleerde op maat gemaakte voeding. Al onze producten worden onderworpen aan uitgebreide kwaliteitscontroles om een optimale kwaliteit te garanderen. Wij gebruiken voedingsstoffen met natuurlijke antioxidanten en zonder kunstmatige kleur- of smaakstoffen. Kies voor ROYAL CANIN® Kitten Sterilised om voor een complete en uitgebalanceerde voeding te zorgen voor jouw kitten.