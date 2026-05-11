Geef je kitten een goede start met het ROYAL CANIN® kittenpakket vanaf € 8,49
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Bereid je optimaal voor op de komst van je kitten met het ROYAL CANIN® kittenpakket. Want gezond opgroeien, begint met goede voeding!
Wat zit er in het kittenpakket?
- Zak ROYAL CANIN® Kitten droogvoeding, afgestemd op de specifieke voedingsbehoeften van jouw kitten.
- Gratis 12 zakjes ROYAL CANIN® Kitten natvoeding, die perfect past bij de droogvoeding. Hiermee geef je je kitten variatie en help je om een gezonde hydratatie (vochtbalans) te behouden.
- Gratis exclusieve bewaarbus, ideaal om tot 2 kg droogvoeding optimaal vers te houden.
- Digitale voucher voor *50% korting op je tweede aankoop (deze ontvang je na je bestelling automatisch via e-mail).
*Wordt uitsluitend via e-mail verzonden aan klanten die zich aanmelden voor marketingcommunicatie.
1. Kies je product
Kies je kitten droogvoeding en het gewenste formaat, en voeg het product toe aan je winkelwagen.
2. Check-out & afronden
Ga naar je winkelwagen en rond je bestelling af. De gratis zakjes natvoeding en de bewaarbus worden automatisch toegevoegd.
3. Klaar!
Het kittenpakket komt zo snel mogelijk naar je toe! Je persoonlijke voucher voor 50% korting op je tweede aankoop ontvang je per e-mail (en account aanmaken en aanmelding voor marketingcommunicatie is vereist)
Start hier en kies je kitten droogvoeding
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