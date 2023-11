Veelgestelde Vragen

Volg deze stappen om in een paar klikken via onze website te bestellen:

• Ga naar www.royalcanin.nl

• Ga naar producten

• Gebruik de zoekfunctie of het filter en vind het product dat het beste voorziet in de behoeften van jouw hond of kat. Je kunt zoeken op categorie of via trefwoorden.

• Klik op ‘aan winkelwagen toevoegen’

• Heb je alle producten gevonden en in je winkelwagen geplaatst? Klik je in de winkelwagen op ‘doorgaan met bestellen’.

• Heb je een promotiecode? Vul deze in en klik op ‘toepassen’. Jouw korting wordt direct verrekend met het totaalbedrag.

• Voer het bezorgadres en factuuradres in en klik vervolgens op ‘betaling’.

• Kies je betaalmethode, vul de betaalgegevens in om de betaling af te ronden en klik op ‘bevestigen’

• Zodra de betaling en je bestelling is bevestigd, ontvang je per e-mail een orderbevestiging.

• Via PostNL Track & Track kun jij jouw order volgen. Je kan jouw bestelling ook volgen via ‘Mijn account’ op onze website.