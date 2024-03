Jean Cathary werd in mei 1927 geboren in het kleine Franse plaatsje Puy-en-Velay. Hij begon zijn carrière als dierenarts met het behandelen van paarden en stieren. In de loop der jaren kwam hij tot de overtuiging dat voedsel de gezondheid van dieren kon beïnvloeden. In 1968 creëerde hij de 'gele soep' voor honden. ROYAL CANIN® is een gedeponeerd handelsmerk.