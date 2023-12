Als partner van het Ellen MacArthur Foundation’s (EMF) New Plastics Economy Initiative en ondertekenaar van de wereldwijde toezegging om plastic en vervuiling te elimineren, is onze visie in lijn met het EMF. Deze luidt: een circulaire economie ondersteunen waarin verpakking nooit meer afval wordt.

In 2025 is het doel om al onze verpakkingen recyclebaar, herbruikbaar of composteerbaar te laten zijn. Om de cirkel helemaal te sluiten zullen we tot maximaal 30% plastic gebruiken dat door consumenten is gebruikt, afhankelijk of het recycle-proces past binnen de voedselveiligheid.