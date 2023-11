Wat is het leuk hè, een puppy in huis! Oneindige speelsessies en veel knuffels. Maar puppytijd is ook een complexe groeiperiode, met uitdagende trainingssessies, soms lastige opvoedmomenten en een zoektocht naar de juiste voeding. Het groter zien worden van je puppy is slechts een heel klein gedeelte van wat er allemaal gebeurt in dat kleine lijfje van je pup. Tijdens zijn eerste levensjaar ontwikkelt je pup zich fysiek en cognitief op vele fronten die jij niet eens kunt zien.

Als jij een soort blauwdruk hebt van de fases waar jouw pup straks allemaal doorheen gaat, geeft jou dat houvast om hem hierin zo goed mogelijk te begeleiden. Zowel in de training als in het geven van de juiste voeding, die past bij de fase waar jouw pup op dat moment doorheen gaat. Met behulp van deze puppygids ben jij straks in staat jouw pup te begeleiden op weg naar die leuke, net opgevoede en gezonde volwassen hond.