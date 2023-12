Het gedrag van jouw puppy leren begrijpen

Als u uw puppy beloont met extraatjes voor zijn goede gedrag, is de kans groter dat hij dit vaker gaat doen omdat er een verband is met een positief resultaat. Als uw puppy zich misdraagt, probeer dan niet te veel aandacht aan de handeling te besteden en probeer hem niet te straffen of luid toe te spreken, aangezien dit tot angst kan leiden en dergelijk gedrag kan aanmoedigen. Leer in plaats daarvan uw puppy alternatieve gedragingen.