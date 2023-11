Omschrijving

Puppy's van extra kleine rassen groeien ontzettend snel. Bij de geboorte wegen ze soms niet meer dan een abrikoos, maar na 10 maanden kan dit oplopen tot het gewicht van 4 zakken suiker. Tijdens deze groeiperiode ontwikkelen de botten, spieren, zintuigen en zenuwstelsel van de puppy zich. Daarnaast vermindert de hoeveelheid van antilichamen die de puppy meekreeg via de eerste moedermelk, colostrum genaamd. Daarom zijn er onder andere optimale gehalten van juiste eiwitten nodig om het eigen immuunsysteem van de puppy op te bouwen. ROYAL CANIN® X-Small Puppy is speciaal samengesteld om de voedingsbehoeften van puppy's van de allerkleinste rassen te ondersteunen. Deze formule is geschikt voor puppy's van 2 tot 10 maanden die naar schatting een volwassen gewicht van 4 kg of minder zullen bereiken. Deze uitgebalanceerde voeding is verrijkt met omega 3-vetzuren (DHA), waarvan wetenschappelijk bewezen is dat ze een gezonde ontwikkeling van de hersenen bij puppy's helpen ondersteunen. Dankzij een combinatie van prebiotica (MOS) en hoogverteerbare eiwitten helpt ROYAL CANIN® X-Small Puppy ook een gezond evenwicht van de darmflora te ondersteunen voor een gezonde spijsvertering. Deze formule bevat een complex van voedingsstoffen met vitamine C en E om een gezonde ontwikkeling van het immuunsysteem te ondersteunen. Verder bevat de formule een optimaal energiegehalte om te voldoen aan de hogere energiebehoeften van snel groeiende puppy's van extra kleine rassen. De brokvorm is bovendien speciaal ontworpen voor de kleine kaken van je puppy, zodat die de brok makkelijk kan oppakken en kauwen. Wist je dat de voedingsbehoeften van puppy's veranderen naarmate ze groeien? Op de leeftijd van 10 maanden hebben ze voeding nodig die speciaal aangepast is aan hun voedingsbehoeften als volwassen hond. Daarom raden wij aan om dan over te stappen op producten uit het assortiment ROYAL CANIN® X-Small Adult. Bij Royal Canin zetten we ons in voor een betere wereld voor katten en honden. Al meer dan 50 jaar werken we nauw samen met fokkers, dierenartsen en andere deskundigen op het gebied van huisdieren, waarbij we kennis en resultaten van wetenschappelijk onderzoek delen om tot een toegewijde benadering te komen met nauwkeurig geformuleerde op maat gemaakte voeding. Al onze producten worden onderworpen aan uitgebreide kwaliteitscontroles om een optimale kwaliteit te garanderen. Wij gebruiken voedingsstoffen met natuurlijke antioxidanten en zonder kunstmatige kleur- of smaakstoffen. Kies voor ROYAL CANIN® X-Small Puppy om voor een complete en uitgebalanceerde voeding te zorgen voor jouw extra kleine puppy.

