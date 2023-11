1. De ontwikkeling van je kitten

Tijdens het eerste levensjaar van je kitten gaat hij verschillende groeifases door. Tijdens elke fase maakt hij zowel fysieke als cognitieve veranderingen door. Als je weet in welke fase jouw kitten zit, kun je hem optimaal ondersteunen.



Uit verschillende studies is gebleken dat een goede gezondheid voor je volwassen kat begint in de kittenperiode. In deze periode leg je de basis voor een sterke en goede gezondheid. Terwijl jouw kitten verandert van dat hulpeloze wezentje dat net geboren is, tot die ondeugende volwassen kat, veranderen meerdere keren zijn voedingsbehoeften. Het is belangrijk dat jij hem voeding op maat geeft, die past bij de groeifase waar jouw kitten op dat moment doorheen gaat.



Het is niet zo ingewikkeld om een kitten groot te brengen. Maar net als alle (nieuwe) kitteneigenaren, zul je af en toe tegen vragen oplopen. Misschien ben je benieuwd naar de ontwikkeling van je kitten, hoe je hem goed opvoedt of vraag je je af hoe snel je kitten precies gaat groeien en wanneer hij dan uitgegroeid en volwassen is. Op deze laatste vraag is overigens geen eenduidig antwoord. Dat hangt namelijk helemaal af van het ras van je kitten! Maar met onze kittengids kun je veel antwoorden vinden. Lees je mee?