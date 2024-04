Preparing for your kittens arrivalJe zult enthousiast zijn over het verwelkomen van je nieuwe kitten in huis, maar vergeet niet dat hij net zijn moeder en nestgenoten heeft achtergelaten. Wees dus geduldig en gun je kitten rustig de tijd om even bij te komen en te wennen.

Een hectische eerste ontmoeting vol met onbekende bezienswaardigheden, geluiden en geuren, kan overweldigend zijn voor een kitten. Het is daarom het beste om het rustig aan te doen, vooral tijdens de eerste 24 uur, zodat hij zich veilig en comfortabel voelt in jehuis.

Wat heb ik nodig voor een nieuwe kitten?

Voordat je een kitten voor de eerste keer mee naar huis neemt, moet je ervoor zorgen dat je alle benodigdheden in huis heeft, zoals een fijn mandje, voer- en waterbakjes, kattenbak, een reismand en voer. Je vindt de volledige lijst in onze checklist van een kitten mee naar huis nemen. Denk er van te voren goed over na wat je nodig hebt voor een kitten.

Je zult ook je huis willen voorbereiden, want er zijn dingen in jouw huis die gevaarlijk zijn voor een kitten, zoals giftige planten, elektriciteitsdraden en scherpe voorwerpen. Een lijst met veiligheidscontroles is te vinden op onze pagina op .

Naast het uitvoeren van de belangrijke veiligheidscontroles is het aan te raden om je huis aan te passen aan wat een kitten nodig heeft door comfortabele plekken te creëren waar hij hoog kan zitten of plekken waar hij zich kan verbergen als hij zich even terug wil trekken.