Rond de leeftijd van 4 maanden kan de groeisnelheid van kittens afnemen, maar ze worden wel alsmaar actiever. In deze periode hebben kittens een aangepast gehalte van de juiste voedingsstoffen nodig om de ontwikkeling van hun botten, spieren, organen, immuunsysteem en zenuwstelsel te ondersteunen. Het duurt nu ook niet lang meer voor ze 30 volwassen tanden gaan ontwikkelen. ROYAL CANIN® Kitten is speciaal samengesteld om de voedingsbehoeften van kittens tijdens hun groei te ondersteunen. Deze formule is geschikt voor kittens van 4 tot 12 maanden oud, een levensfase die gepaard gaat met aanzienlijke fysieke en gedragsveranderingen. Deze op maat gemaakte voeding bevat onder andere aangepaste hoeveelheden eiwitten, mineralen en vitaminen, afgestemd op de toegenomen energiebehoefte van kittens, en om de groei van hun botten en spieren te ondersteunen. Daarnaast ondersteunen voedingsstoffen zoals vitamine C en E de ontwikkeling van een gezond immuunsysteem. Er is aangetoond dat deze antioxidanten een grotere hoeveelheid en snellere toename van antilichamen na vaccinatie stimuleren. ROYAL CANIN® Kitten is ook verrijkt met omega 3-vetzuren (DHA) om de ontwikkeling van de hersenen te ondersteunen en om een gezond gezichtsvermogen te bevorderen. Dankzij een combinatie van prebiotica (MOS) en zeer goed verteerbare eiwitten helpt ROYAL CANIN® Kitten ook een gezond evenwicht in de darmflora te ondersteunen voor een goede spijsvertering. De brokvorm is bovendien speciaal ontworpen voor de kleine kaak van kittens. Wist je dat de voedingsbehoeften van kittens veranderen naarmate ze groeien? Op de leeftijd van 12 maanden hebben ze voeding nodig die specifiek aangepast is aan de behoeften van een volwassen kat. Daarom raden wij aan om dan over te stappen op producten voor volwassen katten van ROYAL CANIN®. Bij Royal Canin zetten we ons in voor een betere wereld voor katten en honden. Al meer dan 50 jaar werken we nauw samen met fokkers, dierenartsen en andere deskundigen op het gebied van huisdieren, waarbij we kennis en resultaten van wetenschappelijk onderzoek delen om tot een toegewijde benadering te komen met nauwkeurig geformuleerde op maat gemaakte voeding. Al onze producten worden onderworpen aan uitgebreide kwaliteitscontroles om een optimale kwaliteit te garanderen. Wij gebruiken voedingsstoffen met natuurlijke antioxidanten en zonder kunstmatige kleur- of smaakstoffen. Kies voor ROYAL CANIN® Kitten om voor een complete en uitgebalanceerde voeding te zorgen voor jouw kitten.