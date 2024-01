ROYAL CANIN® Partners

Vedias is de Vereniging van (paraveterinair) Dierenartsassistenten, opgericht in oktober 1981. We houden ons bezig met alles wat nodig is om het beroep van (paraveterinair) dierenartsassistent op een professionele manier uit te oefenen. Dit mooie beroep komt zo meer tot haar recht, want zeg nou zelf: het is tenslotte een fantastisch vak!