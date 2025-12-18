WERKEN BIJ ROYAL CANIN
Een wereld van en voor gepassioneerde mensen
Huisdiervriendelijke kantoren
Gedreven door de overtuiging dat katten en honden ons leven verrijken, stimuleert Royal Canin een huisdiervriendelijke werkplek waar medewerkers hun huisdieren kunnen meenemen. Dit draagt bij aan een cultuur waarin huisdieren centraal staan, verhoogt het welzijn van medewerkers en zorgt ervoor dat onze huisdieren overdag niet alleen zijn.
The Five Principles: de basis van hoe wij werken
Kwaliteit, verantwoordelijkheid, wederkerigheid, efficiëntie en vrijheid zijn de vijf principes die teams uit verschillende regio's, culturen en generaties verenigen. Ze zijn ingebed in het DNA van het bedrijf, vormen een leidraad voor het nemen van beslissingen en geven vorm aan de relaties met huisdiereigenaren, klanten en leveranciers.
Werken bij Royal Canin
Werken bij Royal Canin is meer dan een baan alleen. Je bent onderdeel van een cultuur die wordt gedragen door sterke waarden, waar ruimte is ovor ieders unieke achtergrond en waar we samen bouwen aan een positieve en blijvende impact. Vanuit een gedeelde passie voor innovatie en het welzijn van katten en honden werken we elke dag aan één gezamenlijke missie: stap voor stap de wereld een betere plek maken voor huisdieren.