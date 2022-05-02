Welkom bij ons kenniscentrum
voor kitten- en puppyverzorging
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Voorbereiding op de komst van je kitten
Wat leuk dat er een kitten komt! Wij hebben een kitten checklist voor je samengesteld zodat je niets over het hoofd ziet.
De gezondheid van jouw kitten
Door in de kittenfase goed voor zijn gezondheid te zorgen, leg je de basis voor een gezonde toekomst samen. Ontdek onze tips.
Voeding en voedingsadvies voor kittens
Door de juiste voeding te bieden tijdens de kittenperiode leg je een goede basis voor een gezond en lang leven. Wij vertellen je er alles over!
Het trainen van kittens
Hoe train je een kitten? Met onze eenvoudige tips leer jij jouw kat het juiste gedrag.