Puppy's hebben een zeer gevoelig spijsverteringsstelsel en plotselinge veranderingen in hun voeding kunnen spijsverteringsstoornissen veroorzaken of hen zelfs angstig maken voor hun voer. Om deze reden is het het beste om je puppy gedurende de eerste paar dagen terwijl hij went, hetzelfde voer te geven als zijn vorige eigenaar. Vervolgens laat je je puppy wennen aan jouw keuze puppyvoer die de groei van je puppy zou moeten ondersteunen.



De juiste voeding is cruciaal voor de gezondheid, groei en ontwikkeling van uw puppy. In elke fase heeft hij specifieke voedingsstoffen in de juiste hoeveelheid nodig op basis van het formaat van zijn ras. Daarom raden we aan om puppyvoeding van hoge kwaliteit te kiezen op basis van de leeftijd van je puppy en het verwachte formaat als volwassen hond.