Angst kan zich uiten in een aantal gedragingen, zoals janken, stijf worden, zijn staart tussen zijn benen leggen en ook keffen of blaffen. Als u denkt dat uw hond is geschrokken van een mens, situatie, geluid of iets anders, loop dan rustig weg van die trigger totdat uw puppy rustiger wordt en weer wil eten. Als u merkt dat uw puppy zich op zijn gemak voelt, brengt u hem geleidelijk weer in aanraking met de trigger, waarbij u positief gedrag beloont. Als uw puppy nog steeds bang is, haalt u hem uit de situatie. Overleg met een professionele trainer of een dierenarts als u onzeker bent over reacties van uw puppy.