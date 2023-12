Socialisatie tips:

Introduceer nieuwe geluiden Puppy's hebben een zeer gevoelig gehoor waardoor ze door geluiden afgeschrikt kunnen worden. Tijdens de eerste week van uw puppy introduceert u hen aan geluiden zoals van een haardroger, deurbel, muziek en stofzuigen. Zorg ervoor dat deze ervaring positief is door met uw puppy te spelen of een voedselbeloning te geven. Houd het geluid aanvankelijk zacht om hem niet bang te maken en verhoog het geluid geleidelijk naarmate uw puppy zich comfortabeler voelt.

Help uw puppy bij het verkennen Uw puppy moet leren omgaan met verschillende omgevingen, terreinen en obstakels. Dus help hem op weg door trappen of drempels en verschillende oppervlakken te laten zien.

Reizen met de auto Of u nu naar de dierenarts gaat of een dagje uit bent, het is waarschijnlijk dat uw puppy op een bepaald moment in een auto moet reizen. Het is dus de moeite waard om er al vroeg aan te wennen.

Laat uw puppy wennen aan omgang De dierenarts gaat uw puppy van neus tot staart controleren. Het is het beste om uw puppy voorzichtig te laten wennen aan het feit dat hij over zijn hele lichaam wordt opgepakt en gehanteerd, en ervoor te zorgen dat dit vanaf het begin een prettige ervaring is.

Gebruik een bench Laat uw puppy niet alleen 's nachts in een bench slapen, maar laat hem ook eraan wennen dat hij overdag tijd in de bench doorbrengt. Dat helpt als u bijvoorbeeld uw puppy op een veilige plek wilt hebben, bijv. als u bezoek hebt. Zorg dat uw puppy gewend is aan de bench voordat hij er 's nachts in moet blijven.