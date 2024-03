Wanneer stap je over van puppyvoeding naar voeding voor volwassen honden?

Een pup in huis nemen is spannend, maar vooral ook heel leuk. Een belangrijk punt als verantwoordelijke hondeneigenaar is de voeding voor jouw nieuwe pup. Welke soort voeding past het beste bij jouw pup? En hoeveel voeding heeft hij eigenlijk nodig? Door je pup voeding van hoge kwaliteit te geven, kan hij zich op een gezonde manier ontwikkelen. Je voorziet hem zo van de voedingsstoffen die hij nodig heeft en voldoende energie om op te groeien tot volwassen hond. Maar wanneer stap je van de puppyvoeding over naar voeding voor volwassen honden? We leggen het je uit in dit artikel.