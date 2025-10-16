Mini Puppy
Droog voeding voor Hond
Volledig diervoeder voor honden - Voor pups van kleine rassen (volwassen gewicht tot 10kg) - Tot 10 maanden
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OMSCHRIJVING
Puppy's van kleine rassen groeien heel snel. Tijdens hun intense groeiperiode hebben ze voldoende calorieën en de juiste voedingsstoffen nodig om gezond te groeien. In deze periode ontwikkelen hun botten, spieren, zintuigen en zenuwstelsel zich verder. Daarnaast vermindert de hoeveelheid van antilichamen die de puppy meekreeg via de eerste moedermelk, colostrum genaamd. Daarom zijn er onder andere optimale gehalten van juiste eiwitten nodig om het eigen immuunsysteem van de puppy op te bouwen. ROYAL CANIN® Mini Puppy is specifiek samengesteld om de voedingsbehoeften van puppy's van kleine rassen te ondersteunen. Deze formule is geschikt voor puppy's van 2 tot 10 maanden die naar schatting een volwassen gewicht van 4 tot 10 kg zullen bereiken. Deze uitgebalanceerde voeding is verrijkt met omega 3-vetzuren (DHA), waarvan wetenschappelijk bewezen is dat ze een gezonde ontwikkeling van de hersenen bij puppy's helpen ondersteunen. Verder bevat de formule een optimaal energiegehalte, ontworpen om te voldoen aan de hoge energiebehoeften van snel groeiende puppy's van kleine rassen. Deze formule bevat een complex van voedingsstoffen met vitamine C en E om een gezonde ontwikkeling van het immuunsysteem te ondersteunen. Dankzij een combinatie van prebiotica (MOS) en hoogverteerbare eiwitten helpt ROYAL CANIN® Mini Puppy ook een gezond evenwicht van de darmflora te ondersteunen voor een gezonde spijsvertering. De brokvorm is bovendien speciaal ontworpen voor de kleine kaken van je puppy, zodat die de brok makkelijk kan oppakken en kauwen. Wist je dat de voedingsbehoeften van puppy's veranderen naarmate ze groeien? Op de leeftijd van 10 maanden hebben ze voeding nodig die speciaal aangepast is aan hun voedingsbehoeften als volwassen hond. Daarom raden wij aan om dan over te stappen op producten uit het assortiment ROYAL CANIN® Mini Adult. Bij Royal Canin zetten we ons in voor een betere wereld voor katten en honden. Al meer dan 50 jaar werken we nauw samen met fokkers, dierenartsen en andere deskundigen op het gebied van huisdieren, waarbij we kennis en resultaten van wetenschappelijk onderzoek delen om tot een toegewijde benadering te komen met nauwkeurig geformuleerde op maat gemaakte voeding. Al onze producten worden onderworpen aan uitgebreide kwaliteitscontroles om een optimale kwaliteit te garanderen. Wij gebruiken voedingsstoffen met natuurlijke antioxidanten en zonder kunstmatige kleur- of smaakstoffen. Kies voor ROYAL CANIN® Mini Puppy om voor een complete en uitgebalanceerde voeding te zorgen voor jouw kleine puppy..
VOORDELEN
STERK IMUUNSYSTEEM
Ondersteunt de ontwikkeling van het gezonde immuunsysteem van de pup door een wetenschappelijk bewezen complex, waaronder vitamine E en C.
ONTWIKKELING VAN DE HERSENEN
Verrijkt met omega-3 vetzuur (DHA) waarvan wetenschappelijk bewezen is dat het de hersenontwikkeling van de puppy ondersteunt en het leren tijdens de vroege puppytraining bevordert.
ONDERSTEUNT DE DARMFLORA
Combinatie van prebiotica (MOS) en zeer goed verteerbare eiwitten om een gezond evenwicht van de darmflora te helpen bevorderen voor een gezonde spijsvertering.
OPTIMAAL ENERGIEGEHALTE
Voldoet aan de hoge energiebehoeften van puppy's van kleine rassen gedurende een korte groeiperiode, tot 10 maanden oud.
INFORMATIE OVER VOEDINGSSTOFFEN
|Droogvoeding
|Leeftijd (maanden)
|Geschatte volwassen gewicht
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|2 kg
|49g
|54g
|56g
|55g
|48g
|40g
|40g
|39g
|39g
|Mini Adult
|2.5 kg
|56g
|63g
|65g
|65g
|57g
|48g
|47g
|47g
|46g
|Mini Adult
|3 kg
|64g
|72g
|75g
|75g
|68g
|61g
|54g
|54g
|53g
|Mini Adult
|3.5 kg
|71g
|80g
|84g
|84g
|76g
|68g
|60g
|60g
|59g
|Mini Adult
|4 kg
|78g
|88g
|92g
|93g
|84g
|76g
|67g
|66g
|66g
|Mini Adult
|5 kg
|93g
|105g
|110g
|110g
|100g
|90g
|79g
|79g
|78g
|Mini Adult
|6 kg
|103g
|119g
|125g
|126g
|125g
|113g
|101g
|90g
|89g
|Mini Adult
|7 kg
|113g
|133g
|141g
|142g
|141g
|127g
|114g
|102g
|100g
|Mini Adult
|8 kg
|124g
|146g
|155g
|157g
|156g
|141g
|126g
|112g
|111g
|Mini Adult
|10 kg
|146g
|172g
|183g
|186g
|185g
|167g
|150g
|134g
|133g
|131g
Droogvoeding + natvoeding
|Zakje
|Leeftijd (maanden)
|Geschatte volwassen gewicht
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|2 kg
|1
|28g
|34g
|35g
|35g
|27g
|19g
|19g
|18g
|18g
|Mini Adult
|2.5 kg
|1
|36g
|42g
|44g
|45g
|36g
|27g
|26g
|26g
|25g
|Mini Adult
|3 kg
|1
|43g
|51g
|54g
|54g
|47g
|40g
|33g
|33g
|32g
|Mini Adult
|3.5 kg
|1
|50g
|59g
|63g
|63g
|55g
|48g
|40g
|39g
|39g
|Mini Adult
|4 kg
|1
|58g
|68g
|72g
|72g
|63g
|55g
|46g
|46g
|45g
|Mini Adult
|5 kg
|1
|72g
|84g
|89g
|90g
|79g
|69g
|59g
|58g
|57g
|Mini Adult
|6 kg
|1
|82g
|98g
|104g
|106g
|104g
|92g
|80g
|69g
|68g
|Mini Adult
|7 kg
|1
|92g
|112g
|120g
|121g
|120g
|107g
|93g
|81g
|80g
|Mini Adult
|8 kg
|1
|103g
|125g
|134g
|136g
|135g
|120g
|105g
|91g
|90g
|Mini Adult
|10 kg
|1
|126g
|151g
|162g
|165g
|164g
|147g
|129g
|113g
|112g
|110g