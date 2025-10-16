De droge puppyvoeding ROYAL CANIN® Golden Retriever Puppy is speciaal op maat gemaakt voor jouw goldenretrieverpuppy. Deze exclusieve rasspecifieke voeding is speciaal samengesteld op maat van puppy’s van grote rassen en bevat specifieke voedingsstoffen die jouw hond gezond helpen groeien. De specifieke vorm en textuur van de brok zijn ontworpen op maat van de rechte snuit en de schaarbeet van jouw grote hond en moedigen hem aan om te kauwen. De exclusieve combinatie van antioxidanten en vitamine E ondersteunt een gezonde ontwikkeling van het immuunsysteem van je puppy en draagt bij aan een goede groei. De voedingsstoffen in deze formule helpen, samen met de bernagieolie, de barrièrefunctie van de huid te ondersteunen en de gezondheid van de huid en vacht te behouden (EPA & DHA). De voeding bevat ook hoogwaardige eiwitten en prebiotica om het spijsverteringsstelsel van je puppy te ondersteunen, wat bevorderlijk is voor de kwaliteit van de ontlasting. Wanneer je goldenretrieverpuppy 15 maanden oud is, schakel je best over van puppyvoeding op ROYAL CANIN® Golden Retriever Adult voor een gerichte ondersteuning tijdens zijn volwassen leven..