Golden Retriever Puppy
Droog voeding voor Hond
Volledig diervoeder voor honden - Speciaal voor Golden Retriever pups - Tot 15 maanden
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OMSCHRIJVING
De droge puppyvoeding ROYAL CANIN® Golden Retriever Puppy is speciaal op maat gemaakt voor jouw goldenretrieverpuppy. Deze exclusieve rasspecifieke voeding is speciaal samengesteld op maat van puppy’s van grote rassen en bevat specifieke voedingsstoffen die jouw hond gezond helpen groeien. De specifieke vorm en textuur van de brok zijn ontworpen op maat van de rechte snuit en de schaarbeet van jouw grote hond en moedigen hem aan om te kauwen. De exclusieve combinatie van antioxidanten en vitamine E ondersteunt een gezonde ontwikkeling van het immuunsysteem van je puppy en draagt bij aan een goede groei. De voedingsstoffen in deze formule helpen, samen met de bernagieolie, de barrièrefunctie van de huid te ondersteunen en de gezondheid van de huid en vacht te behouden (EPA & DHA). De voeding bevat ook hoogwaardige eiwitten en prebiotica om het spijsverteringsstelsel van je puppy te ondersteunen, wat bevorderlijk is voor de kwaliteit van de ontlasting. Wanneer je goldenretrieverpuppy 15 maanden oud is, schakel je best over van puppyvoeding op ROYAL CANIN® Golden Retriever Adult voor een gerichte ondersteuning tijdens zijn volwassen leven..
VOORDELEN
ONDERSTEUNT DE NATUURLIJKE AFWEER
De groei is een essentiële fase in het leven van je hond: het is de tijd van grote veranderingen, ontdekkingen en nieuwe ontmoetingen. Tijdens deze belangrijke periode ontwikkelt het immuunsysteem van de puppy zich geleidelijk. GOLDEN RETRIEVER PUPPY helpt de natuurlijke afweer van je puppy te ondersteunen, met name dankzij een complex van antioxidanten waaronder vitamine E.
GEZONDE HUID & VACHT
Deze formule helpt de barrièrefunctie van de huid te ondersteunen en de gezondheid van huid en vacht te behouden (EPA & DHA). Verrijkt met bernagieolie.
EXCLUSIEVE BROK
De vorm, grootte, textuur en formule van de brokjes zijn aangepast aan de Golden Retriever puppy.
GEZONDHEID VAN DE SPIJSVERTERING
Combinatie van voedingsstoffen met eiwitten van hoge kwaliteit (L.I.P.*) en prebiotica (FOS) ter ondersteuning van een gezonde spijsvertering en een evenwichtige darmflora, wat bijdraagt aan een goede kwaliteit van de ontlasting. *Eiwiitten geselecteerd vanwege hun zeer hoge verteerbaarheid.
INFORMATIE OVER VOEDINGSSTOFFEN
|Leeftijd (maanden)
|Volwassen gewicht = 25 kg
|Volwassen gewicht = 30 kg
|Volwassen gewicht = 35 kg
|2 m
|215 g (2+2/8 maatbeker)
|225 g (2+3/8 maatbeker)
|235 g (2+4/8 maatbeker)
|3 m
|265 g (2+7/8 maatbeker)
|282 g (3 maatbeker)
|300 g (3+2/8 maatbeker)
|4 m
|287 g (3+1/8 maatbeker)
|308 g (3+2/8 maatbeker)
|328 g (3+4/8 maatbeker)
|5 m
|306 g (3+2/8 maatbeker)
|340 g (3+5/8 maatbeker)
|373 g (4 maatbeker)
|6 m
|323 g (3+4/8 maatbeker)
|370 g (4 maatbeker)
|415 g (4+3/8 maatbeker)
|8 m
|291 g (3+1/8 maatbeker)
|344 g (3+5/8 maatbeker)
|387 g (4+1/8 maatbeker)
|10 m
|262 g (2+6/8 maatbeker)
|329 g (3+4/8 maatbeker)
|371 g (4 maatbeker)
|12 m
|287 g (3+1/8 maatbeker)
|329 g (3+4/8 maatbeker)
|372 g (4 maatbeker)
|16 m
|Golden Retriever Adult
|Golden Retriever Adult
|Golden Retriever Adult