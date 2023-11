De ontwikkeling van jouw puppy

De meeste puppy’s verlaten het nest als ze acht weken oud zijn. Ze zijn dan volledig gespeend en eten vaste voeding. Op het moment dat jij je puppy ophaalt, is het aan te raden door te gaan met de voeding die hij bij de fokker/oude eigenaar kreeg. Wil je overstappen omdat je hem een andere voeding wilt geven, doe dit dan heel geleidelijk in een tijdsbestek van 7 dagen, om te voorkomen dat zijn spijsvertering van slag raakt. Het is belangrijk dat je puppy nu een voeding krijgt die past bij deze groeifase. Zijn skelet is volop in ontwikkeling en een precieze balans van onder andere calcium en fosfor is nu essentieel om de kans op problemen in de groei van het skelet te verkleinen. Vergeet niet dat sommige puppy’s er al uit zien als een volwassen hond als ze zes maanden oud zijn. Toch is je pup nog in de groei en heeft hij nog puppyvoeding nodig!