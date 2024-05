Gedurende het eerste levensjaar zal uw puppy aanzienlijke veranderingen ondergaan in grootte, vorm en gedrag. Inzicht in de hoofdfasen van de groei zal u helpen met wat u op verschillende momenten in hun vroege jaren kunt verwachten en kunt u zich op de juiste manier voorbereiden.

Het is van belang om rekening te houden met het verschil in de eerste paar jaar tussen kleine en grote rashonden. Afhankelijk van het soort hond dat u hebt - samen met zijn geslacht en zijn ouders - zal de groei in een ander tempo gebeuren en zijn er verschillende dingen om op te letten.

De eerste drie tot vier weken van het leven van uw puppy

De eerste veertien dagen nadat uw puppy is geboren, zijn cruciaal om ervoor te zorgen dat hij op een gezonde manier volwassen worden. Het is belangrijk om de pup de eerste 48 uur zorgvuldig in het oog te houden en ervoor te zorgen dat hij de warmte en voeding krijgen die hij nodig heeft. Dit omvat colostrum, wat puppy's krijgen van het zogen bij hun moeder, omdat dit helpt bij het ondersteunen van hun immuunsysteem. Tussen dag negen en dertien zal het gewicht van uw puppy verdubbelen - dus als het lijkt dat hij moeite heeft om zwaarder te worden, is het misschien verstandig om een dierenarts te raadplegen.

De eerste maand van een pup

Tijdens de eerste maand verschijnen de eerste tanden van uw pup, maar hun kaak- en tandsterkte is nog steeds vrij zwak. Tussen 25 en 30 dagen zal zijn gewicht zich verviervoudigen en zullen de eerste haartjes die hij had uitvallen en vervangen worden door een 'echte' vacht. De pups zijn nog niet in hun 'groeispurt'-fase, maar het is van essentieel belang om te beginnen of door te gaan met geschikte speenvoeding.

Alle honden, ongeacht hun ras, hebben van vier tot twaalf weken een 'immuniteitsgat', waarin ze gevoelig zijn voor ziekte. Dit komt omdat het voeden met moedermelk - wat hun immuunsysteem ondersteunt - is gestopt, maar hun lichaam nog niet in staat is om hun eigen immuniteit te ontwikkelen. Let in dit stadium goed op tekenen van ziekte.

Uw puppy in de leeftijd van drie tot vijf maanden

Op dit punt groeit uw puppy redelijk snel, of het nu om een klein of groot ras gaat. Tegen vijf maanden zullen grote rashonden de skeletstructuur hebben ontwikkeld die ze nodig hebben voor de volwassenheid en op de helft van hun volwassen gewicht zijn. Ze hebben ook minstens de dubbele voedingsbehoefte van een volwassen hond! Kleine rashonden zullen hun meest intense groeiperiode doormaken en u kunt stoppen met het weken van hun eten - geef ze grotere brokken die hen helpen om te kauwen en om een goede tandhygiëne te ontwikkelen voor hun nieuwe tanden.