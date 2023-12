Hoeveel voer heeft je puppy nodig?

In elk stadium van de fysieke ontwikkeling van een puppy zal het voedsel dat hij eet invloed hebben op hoe sterk, gezond en gelukkig hij wordt als volwassen hond. Het kan ingewikkeld lijken om precies te weten waar, wanneer en hoe je je puppy moet voeden, maar hier zijn enkele eenvoudige adviezen aan de hand waarvan je hem de best mogelijke start kunt geven.

Hoe vaak moet ik mijn puppy te eten geven?

Honden in het algemeen kunnen gevoelige spijsverteringsstelsels hebben die niet goed reageren op overbelasting door te veel of volledig nieuw voedsel. Wanneer je je puppy eten geeft, is het beter om zijn portie voor de hele dag op te delen in kleinere, regelmatige porties om elke belasting van zijn spijsvertering te vermijden. Hier is een eenvoudige richtlijn:

Speenperiode (alle groottes): vier maaltijden per dag

Tot vier maanden (kleine rassen) of tot zes maanden (grote rassen): drie maaltijden per dag

Vier tot tien maanden (kleine rassen) of zes tot twaalf maanden (grote rassen): twee maaltijden per dag

Hoeveel moet ik mijn puppy te eten geven?

De hoeveelheid die je je puppy per maaltijd geeft, hangt af van zijn ras en de bijbehorende groottecategorie:

X-small - zeer kleine rassen,

Mini - kleine rassen,

Medium - Middelgrote rassen,

Large - Grote rassen,

Giant - Zeer grote rassen.

Hanteer de instructies van de fabrikant op het puppyvoer als richtlijn en vraag je dierenarts om hulp als je hier niet helemaal zeker van bent.

Maak je geen grote zorgen als je puppy niet al het voedsel opeet dat je per maaltijd voorzet. Zijn eetlust zal natuurlijk variëren en door hem regelmatig maaltijden voor te zetten, zal hij zijn honger de volgende keer kunnen stillen.

Vanwege de snelle groeifasen die puppy's doormaken, hebben ze voedsel nodig dat een hogere energiedichtheid heeft dan voedsel voor een volwassen hond. Puppy's weten echter niet hoe ze de voedselinname moeten reguleren, dus het is essentieel om controle over de porties te houden en gewichtstoename te voorkomen. Dit is vooral belangrijk voor honden van de grote rassen, omdat te veel eten een stimulans is om te snel te groeien en dit kan problemen met het skelet veroorzaken.