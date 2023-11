Omschrijving

Hoewel de Chihuahua tot het kleinste hondenras ter de wereld behoort, heeft hij een levendig karakter en veel energie. Zijn voeding dient dan ook genoeg eiwitten en energie te bevatten om aan te vullen wat hij heeft verbruikt. ROYAL CANIN® Chihuahua Puppy is geschikt voor Chihuahua's tot een leeftijd van 8 maanden, en is speciaal ontwikkeld met de voedingsbehoeften van jouw jonge Chihuahua in het achterhoofd.De groei is een essentiële fase in het leven van je Chihuahua puppy. Het is een tijd van grote veranderingen, ontdekkingen en nieuwe ontmoetingen. Tijdens deze belangrijke periode ontwikkelt het immuunsysteem van je pup zich geleidelijk. Dankzij een complex van antioxidanten (waaronder vitamine E) helpt ROYAL CANIN® Chihuahua Puppy de natuurlijke afweer van je pup tijdens zijn ontwikkeling te ondersteunen. De brokjes van ROYAL CANIN® Chihuahua Puppy zijn speciaal aangepast aan de kleine kaken van je jonge Chihuahua waardoor hij zijn eten makkelijker kan oppakken en kauwen. Daarnaast draagt aangepaste grootte en vorm van de brok, alsmede als de exclusieve samenstelling en geselecteerde smaak bij aan de smakelijkheid van de voeding. Deze zal daardoor zelfs de meest kieskeurige Chihuahua bevallen! Daarnaast bevat ROYAL CANIN® Chihuahua Puppy een verscheidenheid aan voedingsstoffen die de spijsvertering helpen te ondersteunen. De zorgvuldig uitgebalanceerde formule helpt niet alleen de hoeveelheid ontlasting te verminderen, maar vermindert zelfs de geur! Bij Royal Canin zijn we toegewijd aan het leveren van voedingsoplossingen voor de behoeften van je huisdier. Al onze producten ondergaan een uitgebreid kwaliteitscontroleproces om de optimale kwaliteit van de voeding te garanderen en om te voldoen aan de specifieke voedingsbehoeften en levensstijl van je hond. Als jouw hond ROYAL CANIN® Chihuahua Puppy eet, krijgt hij een complete en uitgebalanceerde voeding voorgeschoteld.

