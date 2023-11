Omschrijving

Naast één van de meest actieve en behendigste hondenrassen ter wereld, is de Jack Russell Terriër alert, loyaal en onafhankelijk. Ondanks zijn kleine formaat heeft de Jack Russell Terriër een grote persoonlijkheid. ROYAL CANIN® Jack Russell Terrier Puppy is geschikt voor Jack Russell Terriërs tot en met een leeftijd van 10 maanden, en is speciaal samengesteld met de voedingsbehoeften van jouw jonge Jack Russell in het achterhoofd. De Jack Russell Terriër kent een intensieve, maar korte groeiperiode naast een actief en levendig temperament. Daarom helpt ROYAL CANIN® Jack Russell Puppy een harmonieuze groei te ondersteunen, dankzij een aangepast gehalte aan energie, eiwit, calcium en fosfor. ROYAL CANIN® Jack Russell Puppy bevat een complex aan antioxidanten ? waaronder vitamine E. Deze antioxidanten helpen de natuurlijk afweer van je pup te ondersteunen, tijdens de geleidelijke ontwikkeling van zijn immuunsysteem. Daarnaast bevat ROYAL CANIN® Jack Russell Puppy een combinatie van zeer goed verteerbare eiwitten en prebiotica die een optimale spijsvertering en een evenwichtige darmflora ondersteunt. Dit draagt bij aan het behoud van een goede kwaliteit van de ontlasting. Dankzij de op maat gemaakte brokjes, speciaal ontworpen door ROYAL CANIN® , zal jouw Jack Russell Terriër Puppy snel en gemakkelijk de brokjes van ROYAL CANIN® Jack Russell Puppy willen eten. De vorm en grootte van de brokjes zijn aangepast aan de vorm van de kaken van jouw Jack Russell en voldoen aan zijn unieke smaakzin. Bij Royal Canin zijn we toegewijd aan het leveren van voedingsoplossingen voor de behoeften van je huisdier. Al onze producten ondergaan een uitgebreid kwaliteitscontroleproces om de optimale kwaliteit van de voeding te garanderen en om te voldoen aan de specifieke voedingsbehoeften en levensstijl van je hond. Als jouw hond ROYAL CANIN® Jack Russell Puppy eet, krijgt hij een complete en uitgebalanceerde voeding voorgeschoteld.

