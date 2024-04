De hersenontwikkeling van je puppy

Wist je dat je puppy in de eerste twee weken van zijn leven elke dag wel 5-10% van zijn lichaamsgewicht aankomt? Dat hij blind geboren wordt, met zijn oogjes gesloten en dat zijn externe gehoorkanaal nog dicht zit? Zijn gehoor is zelfs nog niet volledig ontwikkeld tot hij maar liefst 8 weken oud is. Maar als hij eenmaal volwassen is, kan hij frequenties horen die wel 2,5 keer hoger liggen dan die mensen kunnen horen.



Het is eigenlijk onvoorstelbaar hoe hard je puppy zich ontwikkeld. En zeker zijn brein. Tegen de tijd dat je puppy 6 weken oud is, heeft zijn brein al 70% van het volwassen brein ontwikkeld.