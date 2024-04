Het gewicht van uw puppy's beheersen en hen actief houden

Wat u niet moet doen om uw puppy op een gezond gewicht te laten blijven

Behandel uw puppy niet als een mens. Honden hebben geen behoefte aan afwisseling in hun dieet. Geef uw hond één soort uitgebalanceerde voeding en houd u aan een routine om een en ander simpel en begrijpelijk te houden voor uw hond.

Geef uw hond geen etensresten. Deze kunnen de hoeveelheid energie (en vet) die uw puppy binnenkrijgt aanzienlijk verhogen. Daarnaast kan het slecht gedrag aanmoedigen, zoals bedelen aan tafel.

Geef uw puppy geen extraatjes om hem te proberen te verleiden om zijn 'hoofdvoedsel' op te eten. Dit werkt averechts, omdat uw puppy voortaan mogelijk weigert om zijn brokken te eten omdat hij denkt dat hij dan een extraatje krijgt.

Voer uw puppy niet te veel. De eetlust van uw puppy varieert naar leeftijd, maar kom niet in de verleiding om meer voedsel te geven als hij alles opeet, of om voedsel op een ander moment klaar te zetten als hij nog iets heeft overgelaten van een eerdere maaltijd. Puppy's eten wanneer ze honger hebben en als u hen kleine, frequente maaltijden geeft, hebben ze de tijd om hun honger later te stillen.

Hoewel het moeilijk kan zijn, is het van levensbelang om de aanbevelingen voor voeding en lichaamsbeweging voor uw puppy op te volgen. Daarmee voorkomt u problemen op latere leeftijd. Volg deze richtlijnen, let op de voeding en besteed veel tijd aan spelen. Dan heeft u uw puppy de best mogelijke start.