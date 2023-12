Aanvankelijk heeft je puppy tijdens het spenen vier maaltijden per dag nodig, gelijkmatig verdeeld van 's morgens tot 's avonds. Tegen de tijd dat hij volwassen is, kan hij één of twee maaltijden per dag aan.

Honden van een kleiner ras bereiken de volwassenheid sneller dan andere honden, zodat ze in een vroeger stadium kunnen overgaan tot minder maaltijden per dag. Hieronder vind je een leidraad op basis van de te verwachten volwassen grootte van je puppy. Maar het is altijd de moeite waard om met je dierenarts te overleggen over het beste voedingsschema voor je eigen puppy.