Gemengde voeding voor uw hond

Soorten hondenvoer

Is het beter om natvoer of droogvoer voor honden te gebruiken? Of misschien bereid u uw hondenvoer zelf? Dit zijn veelgestelde vragen die nieuwe eigenaren van huisdieren hun dierenartsen stellen. Juiste voeding voor honden is de sleutel tot een gezonde ontwikkeling. Het kan dus een ontmoedigende taak zijn om te beslissen welk voer het beste is.

Het belangrijkste ingrediënt dat nat- van droogvoer voor honden onderscheidt, is het watergehalte. In droogvoer is het vochtgehalte ongeveer 8%, terwijl dit in natvoer meestal ongeveer 75% is. Dit betekent dat het gehalte aan voedingsstoffen en dus metabole energie, hoger is in droogvoer dan in natvoer.

100 gram droog hondenvoer bevat ongeveer 370 kcal. Dezelfde hoeveelheid natvoer bevat "slechts" 100 kcal. De verschillen zijn daarom aanzienlijk. Dit draagt ook bij aan de hoeveelheid voeding die uw hond eet. Om in de dagelijkse energiebehoefte van uw hond met alleen droogvoer te voorzien, moet u hem ongeveer 3-4 keer minder voeden dan als u uw hond alleen natvoer zou geven.

Nat hondenvoer zal zeker meer waarden en stimuli hebben die van invloed zijn op het smaakgevoel van uw hond. Droog hondenvoer is moeilijker te kauwen, wat voor sommige dieren een probleem kan zijn. Er zijn honden die bijzonder kieskeurig zijn waardoor zij alleen met droogvoer spelen in plaats van het echt te eten. Dit kan te wijten zijn aan het moeilijk kauwen op harde brokjes. De hond kan ze dan behandelen als speelgoed, niet als voedsel.

Mixed feeding - nat- en droogvoer combineren

Beide soorten voer hebben hun voor- en nadelen, en daarom kiezen huisdiereigenaren er steeds vaker voor om ze te combineren. Dat is een goede oplossing die veel voordelen kan bieden.

Het combineren van nat- met droogvoer heeft een aantal voordelen. Wanneer het nodig is om een huisdier over te laten stappen op een dieet met natvoer, moet het lichaam voorbereid worden op een dergelijke verandering. Deze wijziging kan efficiënt, snel en vooral zonder onaangename gevolgen worden uitgevoerd.

Het is niet nodig om het droogvoer en het natvoer in één kom te mixen voor uw hond. U hoeft dit zelfs niet tegelijkertijd te geven. Een van de voordelen van droogvoer is dat het niet snel bederft en geen sterke geur achterlaat, waardoor u het overdag kunt laten staan als uw hond het liever als tussendoortje eet in plaats van gulzig op te eten. Dan kunt u 's avonds het natvoer geven.

Er zijn echter twee belangrijke punten om in gedachten te houden.