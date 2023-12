Het is belangrijk om jouw puppy mee te nemen als je een paar dagen de tijd hebt om thuis te zijn en voor hem te zorgen. Het is ook beter als er weinig bezoekers aanwezig zijn zodat jouw puppy zonder al te veel afleiding kan wennen. Probeer de puppy in de ochtend te halen zodat hij voordat je naar bed gaat aan zijn nieuwe omgeving kan wennen.