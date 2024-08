Immuniteit van je puppy

Immuniteit is een afweersysteem dat altijd klaar is om het gevecht aan te gaan met ziekteverwekkers. Het werkt als een soort schild, dit netwerk van organen, witte bloedlichamen, eiwitten (antilichamen) en chemische processen in het lichaam dat constant vechten tegen bacteriën, virussen, schimmels, gifstoffen en parasieten. Maar dit afweersysteem is bij volwassen honden vele malen sterker dan bij puppy’s…



Puppy’s worden geboren met een immuunsysteem dat nog niet volledig ontwikkeld is. Daarom hebben zij de allereerste moedermelk, ook wel colostrum genoemd, hard nodig. Daarin geeft de moederhond antistoffen mee voor de eerste weken van het kwetsbare leven van haar pups. Als de pups niet kunnen drinken bij hun moeder, is het belangrijk om voor een alternatief melkproduct te kiezen dat qua samenstelling het dichtst in de buurt komt van deze moedermelk.