Voor het eerst met je puppy naar de dierenarts

De eerste afspraak met de dierenarts zou al heel snel moeten plaatsvinden als je je puppy of hond nog maar net in huis hebt. Een verantwoorde fokker of een goed asiel heeft al een gezondheidscheck laten uitvoeren bij je pup of hond, maar het kan zeker geen kwaad om je pup of hond snel kennis te laten maken met je eigen dierenarts.

De dierenarts is er niet alleen voor je pup. Ook voor jou! Bij je dierenarts kun je terecht voor allerlei vragen; uiteraard over gezondheid, maar ook over gedrag en voeding bijvoorbeeld. Hoe sneller jouw dierenarts jouw nieuwe huisgenoot leert kennen, hoe beter. De dierenarts kent dan de geschiedenis en het karakter van je pup. Zo kan je dierenarts het ook sneller zien als er iets afwijkends is met je pup of hond.