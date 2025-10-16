Maine Coon Kitten
Droog voeding voor Kat
Volledig diervoeder voor katten - Speciaal voor Maine Coon kittens (tot 15 maanden)
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OMSCHRIJVING
ROYAL CANIN® Maine Coon Kitten is speciaal samengesteld voor de unieke voedingsbehoeften van jouw kitten. Door vanaf het prille begin een aangepaste voeding te geven help je tijdens de groeiperiode zijn gezondheid op lange termijn te ondersteunen. Het spijsverteringsstelsel van je kitten ontwikkelt zich volop, maar is nog niet volgroeid. Daardoor heeft je kitten eiwitten van goede kwaliteit nodig om een gezonde spijsvertering te ondersteunen. ROYAL CANIN® Maine Coon Kitten bevat zeer goed verteerbare eiwitten (L.I.P.) en prebiotica, die de darmflora van je kitten helpen ondersteunen. Terwijl je Maine coon-kitten groeit, blijft zijn natuurlijke afweer zich ontwikkelen. Het antioxidantencomplex (met onder andere vitamine E) in ROYAL CANIN® Maine Coon Kitten helpt de natuurlijke afweer van je kitten tijdens zijn ontwikkeling te ondersteunen. Om aan de individuele voorkeuren van elke kat te beantwoorden is ROYAL CANIN® Maine Coon Kitten ook verkrijgbaar als een natvoeding in een overheerlijke saus. Verkiest je kat een combinatie van droog- en natvoeding? Volg onze voedingsrichtlijnen zodat je haar de optimale hoeveelheden droog- en natvoeding kan geven.
VOORDELEN
EXCLUSIEVE FORMULE - CALCIUM & FOSFOR
Exclusive formula - Calcium & phosphorus
GEZONDE LANGE GROEIPERIODE
Met een aangepast energie- en eiwitgehalte en nauwkeurig uitgebalanceerde vitaminen (waaronder vitamine D) en mineralen (waaronder calcium en fosfor) om een gezonde ontwikkeling van botten en gewrichten te helpen ondersteunen voor een evenwichtige groei.
SPECIAAL VOOR DE GROTE KAAK
Deze speciaal ontworpen kubusvormige brokjes zijn qua grootte en textuur aangepast aan de grote kaak van de Maine Coon kitten. De unieke brokjes moedigen aan tot kauwen om de mondhygiëne te ondersteunen.
ONDERSTEUNT DE NATUURLIJKE AFWEER
Een complex van antioxidanten, waaronder vitamine E, helpt de natuurlijke afweer van de kitten te ondersteunen
GEZONDHEID VAN DE SPIJSVERTERING
Een combinatie van zeer goed verteerbare eiwitten (L.I.P.*) om een goede spijsvertering te helpen bevorderen, een aangepast vezelgehalte en prebiotica om de darmflora in balans te helpen brengen. *L.I.P.: eiwitten geselecteerd vanwege hun zeer hoge verteerbaarheid.
INFORMATIE OVER VOEDINGSSTOFFEN
|Leeftijd van de kitten
|3-4
maanden
|5-7 maanden
|8-11 maanden
|12-15 maanden
|Gewicht van de kitten
|1.5-3.6 kg
|2.6-4.8 kg
|3.4-6.3 kg
|4.2-7.6 kg
|Droogvoeding
|69-100 g
|77-109 g
|77-93 g
|64-80 g
|Natvoeding + droogvoeding
|1/2 zakje Mother & Babycat + 45-76 g
|1 zakje Kitten + 56-87 g
|1 zakje Kitten + 56-72 g
|1 zakje Kitten + 43-59 g