ROYAL CANIN® Maine Coon Kitten is speciaal samengesteld voor de unieke voedingsbehoeften van jouw kitten. Door vanaf het prille begin een aangepaste voeding te geven help je tijdens de groeiperiode zijn gezondheid op lange termijn te ondersteunen. Het spijsverteringsstelsel van je kitten ontwikkelt zich volop, maar is nog niet volgroeid. Daardoor heeft je kitten eiwitten van goede kwaliteit nodig om een gezonde spijsvertering te ondersteunen. ROYAL CANIN® Maine Coon Kitten bevat zeer goed verteerbare eiwitten (L.I.P.) en prebiotica, die de darmflora van je kitten helpen ondersteunen. Terwijl je Maine coon-kitten groeit, blijft zijn natuurlijke afweer zich ontwikkelen. Het antioxidantencomplex (met onder andere vitamine E) in ROYAL CANIN® Maine Coon Kitten helpt de natuurlijke afweer van je kitten tijdens zijn ontwikkeling te ondersteunen. Om aan de individuele voorkeuren van elke kat te beantwoorden is ROYAL CANIN® Maine Coon Kitten ook verkrijgbaar als een natvoeding in een overheerlijke saus. Verkiest je kat een combinatie van droog- en natvoeding? Volg onze voedingsrichtlijnen zodat je haar de optimale hoeveelheden droog- en natvoeding kan geven.