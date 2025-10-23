Altijd 10 % korting, gratis bezorging – elke 10e levering cadeau. 100 % flexibel

Ontdek Royal Canin Club

Royal Canin® voeding voor katten

Elke Royal Canin® kattenvoeding is afgestemd op de gezondheidsbehoeften van uw kat ongeacht ras, leeftijd of levensstijl. Royal Canin® is uitsluitend verkrijgbaar bij de dierenspeciaalzaak en dierenarts. Bekijk ons assortiment en ontdek de juiste voeding voor uw kat.

Zittende volwassen Blauwe Rus in zwart-wit op een witte achtergrond

Royal Canin® kattenvoeding bij de dierenarts

Bekijk alle producten verkrijgbaar bij de dierenarts

Bekijk assortiment
Zittende volwassen Britse Korthaar in zwart-wit op een witte achtergrond

Royal Canin® kattenvoeding bij de dierenspeciaalzaak

Bekijk alle producten verkrijgbaar bij de dierenspeciaalzaak

Bekijk assortiment
Zittende Maine Coon kittens in zwart-wit op een witte achtergrond
0-1 jaar

Kitten

Voedingen speciaal gericht op het versterken van de natuurlijke afweer, stimuleren van een gezonde groei en ontwikkelen van het spijsverteringsstelsel in deze belangrijke fase van uw kat.

Bekijk assortiment
Staande volwassen Egyptische Mau in zwart-wit op een witte achtergrond
1 - 7 jaar

Volwassen kat

Op maat gemaakte voedingen die voldoen aan de specifieke voedingsbehoeften van uw volwassen kat en rekening houdend met ras en gevoeligheden.

Bekijk assortiment
Liggende volwassen Ragdoll in zwart-wit op een witte achtergrond
7 - 12 jaar

Oudere kat

Op maat gemaakte voedingen afgestemd op de specifieke voedingsbehoeften van de ouder wordende kat vanaf 7 jaar waarvan het energie- en activiteitsniveau verandert naarmate hij ouder wordt.

Bekijk assortiment
Zittende volwassen Britse Korthaar in zwart-wit op een witte achtergrond
11 jaar +

Senior kat

Op maat gemaakte voedingen afgestemd op de specifieke voedingsbehoeften van de zeer oude kat vanaf 11 jaar.

Bekijk assortiment
Feline breed nutrition range pack shot

Voeding voor specifieke kattenrassen

Royal Canin® heeft kattenvoer gericht op specifieke eigenschappen en behoeften van specifieke kattenrassen.

Bekijk assortiment
Zittende volwassen Britse Korthaar in zwart-wit op een witte achtergrond

Onze focus blijft kwaliteit

Bij de ontwikkeling van onze dierenvoeding gebruiken we de hoogste kwaliteitseisen waar je gegarandeerd op kunt vertrouwen. Daarom kun je ervan op aan dat we nooit zullen inleveren op kwaliteit.
Ontdek meer