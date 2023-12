Voordat u uw kitten mee naar huis neemt, moet u navragen aan welk voer hij gewend is en hoeveel hij dagelijks te eten krijgt. Van plotselinge veranderingen in zijn voeding kan uw kitten last van zijn maag krijgen, en hij zal gemakkelijker aan zijn nieuwe huis wennen als zijn voer bekend is.

Houd het gewicht van uw kitten in de gaten om te zorgen dat hij geen gewicht verliest maar ook niet te zwaar wordt – in beide gevallen kunnen gezondheidsproblemen ontstaan. Houd u aan de aanbevolen hoeveelheden voer op de verpakking van het voer van uw kitten en vraag uw dierenarts om advies als u zich zorgen maakt over zijn gewicht of groei.