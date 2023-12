Wanneer kan ik mijn kat laten castreren/steriliseren?

Ongeacht of het om mannelijke of vrouwelijke katten gaat, castreren/steriliseren van de katwordt bij voorkeur rond de puberteit gedaan. Voor poezen betekent dit dat ze 6 tot 7 maanden oud zijn. Vrouwelijke kittens hebben hun eerste krolsheid doorgaans als ze 6 maanden oud zijn. U kunt dit merken aan ander gedrag, zoals veel miauwen, tegen uw benen of meubels aan wrijven en een paringshouding aannemen (voorpoten laag, achterhand omhoog) wanneer hun rug wordt aangeraakt.

De meeste kittens worden gecastreerd rond de puberteit. Vaak worden poezen voor hun eerste krolsheid gecastreerd/gesteriliseerd en dat is voor de meeste katten rond de leeftijd van 6 maanden. Uw dierenarts kan u adviseren over wat het beste tijdstip is voor uw kitten. In België in het verplicht om kittens te laten castreren/steriliseren rond de leeftijd van 5 maanden.

Moet ik mijn kat laten steriliseren?

In Nederland mag u zelf beslissen of u uw kat laat castreren/steriliseren. Het is belangrijk om te weten dat castratie/sterilisatieover het algemeen voordelen biedt. Zo heeft de ingreep vaak een positieve uitwerking op de gezondheid van de poes en kan het haar levensduur aanzienlijk verlengen. We zetten een aantal belangrijke punten voor u op een rij.