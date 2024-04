Kattenvaccinatieschema

Op welke leeftijd krijgen kittens hun eerste boosterinjecties?

De eerste booster voor de kernvaccins wordt gegeven tussen twaalf en zestien weken na de geboorte.

Deze eerste boosterinjectie is voor:

Kattengriep - zowel het kattenherpesvirus (fHV) als het feline calicivirus (FCV)

Feline panleukopenievirus (FPV)

Kattenleukemievirus (FeLV)

Mag mijn kitten naar buiten voor de eerste booster?

Kittens worden pas als gevaccineerd beschouwd als ze minstens twee injecties hebben gehad, met inbegrip van de eerste booster na 12 - 16 weken. Daarna zijn ze beschermd tegen de ziekten die door de vaccins worden gedekt.

Eigenlijk mogen ze niet naar buiten tot ze de tweede injectie hebben gehad. Vanuit gedragsoogpunt is het echter erg belangrijk dat jonge kittens van deze leeftijd worden geconfronteerd met verschillende situaties, om ervoor te zorgen dat ze uitgroeien tot sociale volwassen dieren.

Kittens die hun tweede injectie nog niet hebben gehad, mogen daarom wel naar buiten, maar alleen op plaatsen waar het risico op infectie laag is, zoals in uw eigen tuin.

Als het de bedoeling is dat uw kitten een binnenkat wordt, hoeft u zich hierover geen zorgen te maken.

Krijg mijn kitten op dit moment nog andere injecties?

Dit is het juiste moment om het eerste hondsdolheidsvaccin toe te dienen, als uw dierenarts vindt dat dit nodig is. Dit hangt af van de verwachte levensstijl van uw kitten en de vraag of u van plan bent om uw kitten mee te nemen op reis naar het buitenland.

Welke andere boosterinjecties krijgt mijn kitten?

Uw kitten heeft één jaar na de tweede injectie en vervolgens jaarlijks een reguliere booster nodig. Als uw kitten vroeg in het leven niet-kernvaccinaties heeft ontvangen, moeten ook geplande boosterinjecties voor dezelfde vaccins worden toegediend.

Uw dierenarts stelt een passend vaccinatieschema op dat is toegesneden op de individuele behoeften van uw kat.

Krijgt mijn kat elk jaar dezelfde boosters?

Dat hoeft niet zo te zijn. De duur van de immuniteit tegen verschillende ziekten en virussen verschilt. Dit betekent dat uw kat niet elk jaar dezelfde boosterinjecties krijgt.

Dit hangt af van het volgende:

Het gebruikte type vaccin

De leeftijd van uw kat

Eventuele risico's van lokale epidemieën

Eventuele wijzigingen in de bestaande wetgeving

Uw dierenarts weet welke boosters uw huisdier nodig heeft en legt bij elk bezoek uit tegen welke ziekten uw huisdier wordt gevaccineerd.

Informeert mijn dierenarts mij wanneer het tijd is voor boosterinjecties?

Als het goed is, stuurt uw dierenarts u een herinnering om een afspraak te maken voor de boosterinjecties van uw kitten. Het is altijd een goed idee om zelf een notitie te maken van de datum voor de boosterinjecties en niet alleen te vertrouwen op de herinnering van de dierenartsenpraktijk.

Als u vragen hebt over de eerste vaccinaties van uw kitten of over de boosterinjecties, is het belangrijk dat u contact opneemt met uw dierenarts.