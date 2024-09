Welke gevolgen heeft castreren voor de voeding van mijn kat?

Na castratie verander de voedingsbehoeften van uw kitten of kat. Zijn energiebehoefte daalt met ongeveer 30%, maar zijn eetlust neemt met ongeveer 20-25% toe. Als u besluit de kat te castreren voordat hij volwassen is met 12 maanden (grote raskatten zoals Maine Coons en Noorse Boskatten zijn volgroeid met 15 maanden), hoeft u zich geen zorgen te maken dat dit van invloed is op zijn groei. De groei gaat gewoon door.

Wel heeft hij dan een speciale voeding nodig die zijn groei blijft ondersteunen, maar hem tegelijkertijd een voldaan gevoel geeft, zodat hij geen honger heeft. ROYAL CANIN® Kitten Sterilised is dan een goede keuze.

Vaak is het advies om uw kitten of kat al voor de operatie over te zetten op een voeding die geschikt is voor gecastreerde/gesteriliseerde dieren. Zo kan hij vast wennen aan de andere voeding en verkleint u het risico op overgewicht na de ingreep.