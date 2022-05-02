Volg de voedingsrichtlijnen op de verpakking van uw kittenvoeding. Voorkom dat uw kitten iets anders eet dan kittenvoer en zorg dat er altijd vers water beschikbaar is.

Kittenvoer dient zowel vitaminen en mineralen te bevatten die nodig zijn voor een goede ontwikkeling van het skelet, antioxidanten die ervoor zorgen dat de natuurlijke weerstand wordt ondersteund en EPA/DHA voor de juiste ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel.