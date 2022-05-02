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Kitten product pack shot including wet and dry products

Voeding op maat voor kittens

Royal Canin heeft een assortiment kittenvoedingen ontwikkeld om de groei en ontwikkeling van uw kitten te ondersteunen.
Sacred Birman kitten standing in black and white on a white background

Ondersteuning van groei en ontwikkeling van kittens met voeding

Kittenvoeding is speciaal ontwikkeld om maximale ondersteuning te bieden in de eerste weken van haar jonge leven. Maar de behoefte van een kat verandert naarmate zij ouder wordt. Rond de vier á vijf weken mag een kitten over op vaste voeding. Zodra het kittengebit is gewisseld blijven de nutriënten in het kittenvoer essentieel voor de groei totdat het kitten 1 jaar oud is.

British Shorthair kitten in black and white eating from a red bowl

Kittens voeden

Volg de voedingsrichtlijnen op de verpakking van uw kittenvoeding. Voorkom dat uw kitten iets anders eet dan kittenvoer en zorg dat er altijd vers water beschikbaar is.

Kittenvoer dient zowel vitaminen en mineralen te bevatten die nodig zijn voor een goede ontwikkeling van het skelet, antioxidanten die ervoor zorgen dat de natuurlijke weerstand wordt ondersteund en EPA/DHA voor de juiste ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel.

Specifieke kittenvoedingen

Babycat Milk

British Shorthair Kitten

Kitten

Kitten In Gravy

Lees meer over kittens

Adult cat lying down indoors and being stroked by a child

Kinderen leren hoe ze voor een kat moeten zorgen

Adult cat lying down indoors on top of a cat tree.

Uw gids voor het kopen van een kitten

Kitten Sacred Birman sitting indoors eating from a white bowl.

Voedingsvoorschriften voor kittens per ontwikkelingsfase

Afbeelding van een moederpoes en haar nest jonge kittens

Hoe kunt u een nest kittens opvoeden en vindt u een fijn thuis voor hen

Adult cat sitting outdoors in long grass.

Wanneer wordt mijn kitten een kat?

Adult cat sitting down drinking from a white bowl.

Meer informatie over de voeding van kittens

Kitten cats walking outdoors in long grass.

Vijf belangrijke mijlpalen tijdens de groei van uw kitten

Adult cat lying down on owners knee while being groomed with a red brush.

Tips voor hygiëne en vachtverzorging voor uw kitten

Pasgeboren kitten die wordt vastgehouden door fokker

De belangrijkste zorg voor een pasgeboren kitten

Kitten buitenshuis die in een boom klimt

Ik heb een verdwaalde kitten gevonden. Wat moet ik doen?

Kitten zittend in een krabpaal en uitkijkend in een kamer

De eerste uren met je nieuwe kitten

Drachtige tabby die met haar ogen dicht op een deken ligt

Alles over zwangerschap bij katten

Three Maine Coon kittens sitting in black and white on a white background

De perfecte start

Leer hoe voor de gezondheid van uw kitten te zorgen tijdens de kwetsbare eerste weken en maanden van het leven van uw kitten.

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Vind de voeding die past bij jouw kat of hond
Vind de voeding die past bij jouw kat of hond
3 minuten

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