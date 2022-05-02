Voeding op maat voor kittens
Ondersteuning van groei en ontwikkeling van kittens met voeding
Kittenvoeding is speciaal ontwikkeld om maximale ondersteuning te bieden in de eerste weken van haar jonge leven. Maar de behoefte van een kat verandert naarmate zij ouder wordt. Rond de vier á vijf weken mag een kitten over op vaste voeding. Zodra het kittengebit is gewisseld blijven de nutriënten in het kittenvoer essentieel voor de groei totdat het kitten 1 jaar oud is.
Kittens voeden
Volg de voedingsrichtlijnen op de verpakking van uw kittenvoeding. Voorkom dat uw kitten iets anders eet dan kittenvoer en zorg dat er altijd vers water beschikbaar is.
Kittenvoer dient zowel vitaminen en mineralen te bevatten die nodig zijn voor een goede ontwikkeling van het skelet, antioxidanten die ervoor zorgen dat de natuurlijke weerstand wordt ondersteund en EPA/DHA voor de juiste ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel.