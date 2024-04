Hoe kan ik me voorbereiden op de geboorte van kittens?

Zorg dat je zo’n week of twee voor de bevalling een rustige en warme kamer (+/- 22 graden) beschikbaar heeft voor de poes waar ze zich terug kan trekken.

De kat heeft een werpkist nodig die zo eenvoudig kan zijn als een plastic doos met wegwerp/wasbaar absorberend materiaal, zoals in reepjes gesneden keukenpapier of krantenpapier. Het kan een goed idee zijn om twee of drie verschillende nestplekken voor te bereiden, omdat sommige moeders erg selectief zijn over waar ze willen bevallen en het misschien niet prettig vinden als de eerste plaats voor hen wordt gekozen. Soms bevallen ze in kasten of zelfs tussen de vuile was.

Wat gebeurt er als mijn kat gaat bevallen?

In de laatste twee dagen van de zwangerschap merkt u aan verschillende sympomen dat de bevalling van uw kat nadert. Ze zal wat onrustiger worden; ijsberen, miauwen en als het haar eerste dracht is, kan ze "aanhankelijk" worden en misschien stoppen met eten. Wanneer het tijd is om te bevallen, zal jouw kat regelmatig actieve weeën hebben en verschijnt een witgele afscheiding uit haar vulva.