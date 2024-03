Om in de opvoeding een kitten te leren menselijk contact leuk te vinden, is het belangrijk dat het contact rustig verloopt op momenten dat een kitten wakker is en open staat voor contact. Zorg altijd dat u schone handen heeft en raak het kitten voorzichtig overal even aan. Laat het kitten bij voorkeur met zoveel mogelijk verschillende mensen kennismaken, dus mannen, vrouwen maar zeker ook kinderen die een kitten rustig kunnen benaderen.

Het is vrijwel altijd het beste om de kittens in het bijzijn van de moeder aan te raken, tenzij ze zelf slecht gesocialiseerd is. U kunt haar dan naar een andere plaats brengen terwijl u met de kittens bezig bent.

Behalve dat u de kittens regelmatig vastpakt en hen nieuw speelgoed geeft, kunt u ook muziek spelen, nieuwe soorten meubels introduceren, geluiden van huishoudelijke apparaten zoals een wasmachine laten horen of hen meenemen in een reismand. Elke nieuwe positieve ervaring zal hen helpen om zich voor te bereiden op een leven in een nieuw huis. Ga niet te snel, geef een kitten ook de kans nieuwe indrukken te verwerken tijdens rust en voldoende slaap.